3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Mersin'de, belediye başkanları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, mesajında, sevgi ve dayanışmayla engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ettiklerini belirti.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak, geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulmasında herkese görev düştüğünü aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabildiklerini görüyoruz. Onların mutlu bireyler olarak hayata sarılmalarından dolayı bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bilinçle sporda, bilimde, kültürel ve sosyal alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarıyla gurur duyduğumuz engellilerimizin her zaman yanlarındayız."

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da en büyük engelin sevgi eksikliği olduğunu ifade etti.

Engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sunan çalışmalarda yer almaya hazır olduklarını dile getiren Gültak, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizi toplumsal yaşama ve istihdama kazandıracak projelere büyük değer veriyoruz. Gönül belediyeciliği ilkesiyle, engelli insanlarımızın eğitim ve istihdam başta olmak üzere sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler gibi hayatın her alanına katılımlarını sağlamak için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Devletimiz engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak, onları hayata ve istihdama kazandırmak için birçok yasa ve düzenleme hazırlamıştır."