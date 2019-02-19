3 Geyik ve 2 Leylek Ormanya'ya Gönderildi

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6 Yaşındaki Çocuk, Tırmanma Parkurundan Aşağı Düştü! O Anlar Kamerada

Roma'nın Yıldızı Zaniolo, Annesine Sert Çıktı: Şu Fotoğrafları Atmayı Bırak, 40 Yaşındasın Sen

Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu