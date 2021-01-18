3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı - Son Dakika

3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı

18.01.2021 18:40

3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı Bartın'ın İnkumu açıklarında dün batan Palau bandıralı kuru yük gemisinin ardından 3 kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de katıldı.

3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı

BARTIN - Bartın'ın İnkumu açıklarında dün batan Palau bandıralı kuru yük gemisinin ardından 3 kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de katıldı. Akşam saatlerinde etkisini azaltan fırtına ve kar yağışının ardından uçak ve helikopter geminin battığı bölgede havadan arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.

3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı
3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı
3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı
3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Uçak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı - Son Dakika


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