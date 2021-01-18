3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı - Son Dakika

3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı

3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı Bartın'ın İnkumu açıklarında dün batan Palau bandıralı kuru yük gemisinin ardından 3 kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de katıldı.

3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı BARTIN - Bartın'ın İnkumu açıklarında dün batan Palau bandıralı kuru yük gemisinin ardından 3 kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de katıldı. Akşam saatlerinde etkisini azaltan fırtına ve kar yağışının ardından uçak ve helikopter geminin battığı bölgede havadan arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Son Dakika

Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı

Fenerbahçe, gole çok yaklaştı! Ankaragücü defansı topu çizgiden çıkardı

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, danışman olarak futbola geri dönüyor

'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis

1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı

Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek

Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı

Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu