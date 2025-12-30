Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürekleri ısıtan hareket - Son Dakika
Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürekleri ısıtan hareket

30.12.2025 15:24
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kaymakamlıktan çıkan üçüncü sınıf öğrencisi Hamza Akalın, Atatürk büstüne asker selamı verdi. O anları paylaşan Kaymakam Volkan Hülür, "Kendisi küçük ama yüreği büyük kardeşimiz. 7'den 70'e Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimiz… Bazı değerler sorgulanmaz, sahip çıkılır ve saygı duyulur" dedi.

Diyarbakır'da Eğil Kaymakamlığı'ndan çıkan Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Akalın, 28 Aralık'ta bahçedeki Atatürk büstüne asker selamı verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

"KENDİSİ KÜÇÜK AMA YÜREĞİ BÜYÜK"

Akalın'ın selam verdiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Kaymakam Volkan Hülür, "Arkadaşlar bugün içimizi ısıtacak bir video attılar. Hükümet Konağının kameralarına yansıyan kendisi küçük ama yüreği büyük kardeşimiz. 7'den 70'e Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimiz… Bazı değerler sorgulanmaz, sahip çıkılır ve saygı duyulur" dedi.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Kaymakamlık, Diyarbakır, Güncel, Eğil, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tuncay mert Tuncay mert:
    seni doğuran, yetiştiren, ailenden, anne ve babandan ALLAH razı olsun yiğidim. 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
