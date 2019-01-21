3.türk Dünyası Sanat Çalıştayı Adana'da Başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi
'nin düzenlediği 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı 21-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Resim sanatıyla Adana'nın küresel tanıtımını amaçlayan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 3. kez düzenlediği Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'na 21 ülkeden 70 ressam katılacak. 21-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev etkinlikte, birbirinden değerli ressamlar, Adana'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tuvale yansıtacak. 21 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
'nün katılımlarıyla yapılacak basın toplantısıyla çalıştay başlayacak. Böylesine güzel bir etkinlikte Türk dünyasından gelen sanatçılarla bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz etkinlikleri ilgiyle takip edip desteklerini söyledi. İsmail Gaspıralı
'nın ifadesiyle aslımız, neslimiz birdir diyen Başkan Hüseyin Sözlü, "İnsanlığa en zor zamanlarda insan olma onurunun tadını, hazzını yaşatmış bir medeniyetin evlatları olarak Türk Dünyası birliğini ve kültürünü geliştirmeye az da olsa katkıda bulunmak amacıyla artık gelenekselleşen bu çalıştayın Adana ve Ülkemize büyük katkı sunacağından şüphemiz yoktur" ifadelerinde bulundu.
Küratörlüğünü Prof. Dr. Birsen Çeken ve Doç. Dr. Gültekin Akengin'in yürüttüğü 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'na Arnavutluk
, Azerbaycan
, Başkordistan, Bosna Hersek
, Hırvatistan
, Karaçay
, Karadağ
, Kazakistan
, Kırgızistan
, Kırım
, Kosova
, Makedonya
, Nahçıvan
, Özbekistan
, Sekelistan, Slovenya
, Tataristan
, Türkiye
, Türkmenistan
ve Yakutistan'dan 70 ressam katılacak. 3.Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nın ev sahibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini çeşitli tekniklerle resmedecek sanatçılarla 28 Ocak günü saat 10.00'da 75. Yıl Sanat Galerisi'nde buluşarak, sanat çalıştayın resim sergisini gezecek. Törene, Adana Kent Konseyi
bileşenleri, sivil toplum örgütleri ve derneklerin temsilcilerinin yanı sıra sanatsever vatandaşlar da katılacak.
Çalıştay müzik dinletileriyle renklenecek
Açılış seremonisinin ardından konuk ressamlar geziler yapıp, Adana'yı çıplak gözle tanıma fırsatı bulacak. Usta ressamlar, daha sonra 75. Yıl Sanat Galerisi'nde tuval karşısına geçip, Adana'yı anlatan somut ve soyut resimlerini yapmaya başlayacak. 8 gün sürecek etkinlikte ressamlar eserlerini ortaya çıkarırken, canlı müzik dinletileri de sunulacak. Çalıştay kapsamında yapılacak üç ayrı panelde Resim, Mitoloji, Halk Kültürü ve Eğitim konularında akademisyenler ve sanatseverlere bir araya gelip, düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşacak. 93 ressamın Adana temalı somut ve soyut tabloları, 28 Ocak akşamı saat 18.00'da düzenlenecek törenle izlenime sunulacak. Türk dünyası ressamlarının oluşturacağı eşsiz Adana resim koleksiyonu sergisi bir hafta açık kalacak. Çalıştayın küratörlerinden Prof. Dr. Birsen Çeken ise etkinliğin Türkiye, Adana ve tüm sanat camiasına hayırlı olmasını dileyerek "Türk dünyasından ressamları üçüncü kez Adana'da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalıştayın oluşumunu titizlikle herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA