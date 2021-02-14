13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

14.02.2021 23:02
13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye'nin yüreğini yakan 13 şehidin ardından KKTC, Azerbaycan, İngiltere, Somali ve Pakistan'dan başsağlığı mesajları geldi. Terörü lanetleyen 5 ülkenin yetkilileri Türkiye'nin acısını paylaştı.

KKTC'li siyasiler, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

KKTC'DEKİ SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yayımladığı taziye mesajında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10 Şubat tarihinde Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK unsurlarına karşı düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başarıyla tamamlandığını ve bölgenin kontrol altına alındığını hatırlattı.

Tatar, "Bölgede yapılan aramalarda bir mağarada, hain terör örgütü tarafından daha önce kaçırılan 13 şehidin cesetlerine ulaşılmıştır. Bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Twitter'dan, "Hain teröristler tarafından katledilen 13 masum Türkiye vatandaşı kardeşimize Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Karabağ'da Azerbaycan askerine karşı savaşanlar da aynı teröristlerdi." mesajını paylaştı.

İNGİLTERE

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kuzey Irak'ta Türk asker ve sivillerin hayatlarını kaybettiklerine dair haberlerden derin üzüntü duydum. Bu zor zamanda, etkilenenlere ve müttefikimiz Türkiye'ye başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

PAKİSTAN

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da PKK'nın 13 Türk vatandaşını haince kaçırıp şehit etmesi şiddetle kınanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk ulusuna baş sağlığı dilendi.

SOMALİ

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için, Twitter hesabından, Somali ve Türk bayrağı simgelerini kullanarak Türkçe paylaştığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye gibi yıllardır terör belasıyla mücadele eden Somali de yüz binlerce masum evladını teröre kurban verdi. Bu yüzden de bir Somalili olarak Türk milletinin acısını derinden hissediyor ve paylaşıyorum. Dost ve kardeş Türk halkının başı sağ olsun. Şehitlerimize rahmet olsun."

13 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT EDİLDİ

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da bulunan mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Şehit edilenlerden 1'inin omzuna, 12'sinin ise başına ateş edildiği öğrenildi. PKK'nın bu saldırısına anında cevap verilirken, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda şimdiye kadar 53 terörist öldürüldü.

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13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

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Son Dakika Güncel 13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika


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