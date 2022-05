3. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu başladı

Türkiye ve dünya çapında eğitim ve kültür üzerine yapılan akademik çalışmaların bilimsel bir ortamda paylaşımını ve değerlendirilmesini sağlamanın amaçlandığı 3. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Konya'da başladı.

Türk Tarih Kurumu eski başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Selçuk ve Mersin üniversiteleri, Eğitim, Kültür ve Birliktelik Derneği ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya'ya her gelişinde büyük heyecan duyduğunu ifade eden Turan, "Her ülkenin her şehri her beldesi şüphesiz bazı özelliklere sahiptir ve değerlidir ama Konya'nın bütün bunların ötesinde mümtaz bir il olduğunu belirtmeliyim. Çünkü Konya, Türkiye devleti kurulduğundan itibaren, İznik'in hemen arkasından devletin kalbinin attığı yerdir. Payitahttır Konya." diye konuştu.

Konya'nın önemli kültürlere ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu vurgulayan Turan, bu nedenle sempozyumun Konya'da yapılmasını da anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlhan Çiftçi de sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim ve kültürün birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkati çeken Çiftçi, "Eğitim, hedefleri doğrultusunda devam ederken, kültürel olanaklardan da faydalanır. Bunun yanında kültürün aktarımı da eğitimle sağlanır. Eğitimle bu kültürel gelişmeleri ileriki dönemlere aktarımı için çok çeşitli metotlar kullanılır. İnşallah bu sempozyumda bu metotlarla ilgili ciddi sunumların olacağını düşünüyoruz. Buradan çok faydalı çıktıların elde edileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen ise ana tema olarak eğitim ve kültür çerçevesindeki konuların ağırlıklı olarak değerlendirileceği sempozyumda uluslararası nitelikte karma sergilerin de düzenleneceğini söyledi.

Hacıgökmen, 22 Mayıs'ta sona erecek sempozyumda bilimsel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra sözlü, poster, video sunumlara da yer verileceğini, sunumların, bildirinin gönderildiği dilde, Türkçe ve İngilizce olarak yapılacağını, video sunumların sempozyum web sayfasında bir sene süresince açık erişimde yayımlanacağını bildirdi.