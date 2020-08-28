30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin gücünün göstergesi olarak büyük anlam ifade ettiğini belirtti.

Ersoy, yayımladığı mesajda, 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta yüce Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yılının kutlandığını anımsatttı.

Şanlı Türk tarihinin çok büyük ve parlak zaferlerle dolu olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmış olup ölümsüz yaşayış burada taçlandırılmıştır. Bu zaferde akan Türk kanları, şehitlerimizin ruhları, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarına, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yüce Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise mesajında, kazanılan büyük zaferin kahraman Türk milletinin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini aldığını ifade etti.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise mesajında, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde taviz vermediği kahramanlığın, birlik ve beraberliğin en önemli örneklerinden biri olduğunu aktardı.