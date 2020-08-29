30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın şan ve şeref dolu mazinin en kıymetli, en nadide ve paha biçilemez ziynetlerinden birisi olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarihin her döneminde altın harflerle nice destanlar yazdığını vurgulayan Sekmen "Aziz millet yeri geldi kalemiyle, kelamıyla, kılıcıyla, top ve tüfeğiyle muazzez ve mukaddes bildiği vatan topraklarını hayasız hiçbir akına uğratmadı. Bugün üzerinden tam 98 yıl geçen Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile de dilediği zaman neleri başarabileceğini, sıkıntı ve zilleti bir çırpıda nasıl aşabileceğini tüm dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı.

Sekmen, Türk tarihinde ağustos ayının anlam ve öneminin çok büyük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"30 Ağustos bu milletin yere düşürülmeyen namı, şanı, şerefi ve izzeti demektir. 30 Ağustos, şüheda kanlarıyla

yoğrulmuş olan bu toprakların işgalden hürriyetine sevdalı olan necip milletimizin esaret

altına alınmaktan kurtulduğu gündür. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz."

Aziziye Belediye Başkanı Orhan da mesajında, 30 Ağustos 1922 tarihinin istiklal mücadelesinin zaferle sonlandırıldığı tarih olduğunu anlatarak, bu tarihte işgalci güçler karşısında verilen destansı mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyetinin vücut bulduğunu kaydetti.

Son yıllarda Türkiye'nin ekonomik ve savunma sanayisinde yükselişine mani olmak isteyen dış güçlerin harekete geçtiğine dikkati çeken Orhan, şöyle devam etti:

"Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyoruz. Türkiye Cumhuriyetini darbe teşebbüsleriyle, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak."

Orhan, Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi millete armağan eden istiklal mücadelesi kahramanları şehit ve gazileri şükranla yad ettiğini sözlerine ekledi.

Zafer Haftası, Mehmet Sekmen, Erzurum, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

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