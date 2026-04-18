30 Mart 2014 Uşak Belediye seçim Analizi: AK Parti’nin %43’lük zaferi - Son Dakika
30 Mart 2014 Uşak Belediye seçim Analizi: AK Parti’nin %43’lük zaferi

30 Mart 2014 Uşak Belediye seçim Analizi: AK Parti’nin %43’lük zaferi
2014 Uşak yerel seçimlerinde AK Parti adayı Nurullah Cahan, geçerli oyların yüzde 43,23'ünü alarak Uşak Belediye Başkanı seçildi. MHP yüzde 30,96, CHP ise yüzde 22,83 oy aldı.

Türkiye yerel yönetimler tarihinde oldukça kritik bir yere sahip olan 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Ege’nin stratejik kenti Uşak için de büyük bir değişim rüzgarı anlamına geliyordu. Kentin 5 yıllık kaderinin belirlendiği bu oylamada, sandıktan çıkan sonuçlar sadece bir belediye başkanı seçmekle kalmamış, aynı zamanda Uşak’ın siyasi dengelerini de yeniden şekillendirmişti. İşte hafızalardan silinmeyen 2014 Uşak yerel seçimleri ve kazanan tarafın analizleri.

2014 Seçimlerinin Galibi: AK Parti ve Nurullah Cahan

2014 yılındaki seçim yarışı, Uşak’ta son yılların en büyük çekişmelerinden birine sahne oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), hukukçu kimliğiyle tanınan Nurullah Cahan’ı aday göstererek güçlü bir kampanya yürüttü. Sandıkların açılmasıyla birlikte Uşak merkezde AK Parti’nin hakimiyeti net bir şekilde görüldü.

Nurullah Cahan, geçerli oyların yüzde 43,23'ünü alarak Uşak’ın yeni Belediye Başkanı seçildi. Toplamda 50 binin üzerinde vatandaşın desteğini arkasına alan Cahan, bu zaferle birlikte AK Parti bayrağını Uşak Belediyesi’nde dalgalandırmaya devam etti. Seçim akşamı yaptığı konuşmada 2014 yılının Uşak için "hizmet destanı" başlangıcı olacağını vurgulayan Cahan, kentin çehresini değiştirecek projelerin sözünü verdi.

Üçlü Yarışın Rakamları: MHP ve CHP’nin Durumu

2014 Uşak belediye seçimleri, sadece kazanan açısından değil, muhalefetin aldığı oy oranları bakımından da oldukça dikkat çekiciydi. O dönemde Uşak seçmeni üç ana blok arasında bölünmüş durumdaydı:

MHP’nin Güçlü Takibi: Milliyetçi Hareket Partisi adayı Alpay Özgür, o dönemde kenti yöneten partinin adayı olarak girdiği yarışta yüzde 30,96 oy aldı. MHP, AK Parti’nin en yakın rakibi olarak ciddi bir varlık gösterse de başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kaldı.

CHP Üçüncü Sırada: Cumhuriyet Halk Partisi ise Bülent Yazgan ile katıldığı seçimlerde yüzde 22,83 oy oranında kaldı.

Bu sonuçlar, 2014 yılında Uşak’ın sağ muhafazakar ve milliyetçi seçmen kitlesinin sandık üzerindeki belirleyici etkisini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Nurullah Cahan Dönemi: 2014-2019 Arası Yatırımlar

Seçim zaferinin hemen ardından mazbatasını alan Nurullah Cahan, 2014 yerel seçimlerini "Uşak için milat" olarak tanımladı. Cahan dönemiyle birlikte kentte özellikle ulaşım, köprülü kavşaklar ve kentsel dönüşüm projeleri hız kazandı. Belediye meclisinde elde edilen çoğunluk, projelerin hızlıca hayata geçirilmesine olanak sağladı.

2014 yılında başlayan bu süreç, Uşak’ın modern bir şehir kimliği kazanması yolunda önemli bir eşik olarak kabul edilmektedir. Bugün bile kentin altyapı ve sosyal donatı alanlarındaki pek çok yatırımın temeli, 30 Mart 2014 akşamı sandıktan çıkan bu iradeyle atılmıştır.

Uşak Yerel Seçim Tarihinde 2014'ün Önemi

Geriye dönüp bakıldığında, 2014 seçim sonuçları, Uşak siyasetinin nasıl bir evrim geçirdiğini anlamak için en önemli referans noktasıdır. Nurullah Cahan liderliğindeki AK Parti yönetimi, 2019 seçimlerine kadar sürecek olan beş yıllık kesintisiz hizmet dönemini bu zaferle başlatmıştır. Kentin siyasi haritasını analiz eden uzmanlar için 2014 yılı, "hizmet odaklı belediyecilik" ile "siyasi kimliklerin" sandıkta harmanlandığı en net örneklerden biridir.

30 Mart 2014 Uşak Belediye seçim Analizi: AK Parti’nin %43’lük zaferi

Uşak, Son Dakika

Son Dakika Uşak 30 Mart 2014 Uşak Belediye seçim Analizi: AK Parti’nin %43’lük zaferi - Son Dakika

SON DAKİKA: 30 Mart 2014 Uşak Belediye seçim Analizi: AK Parti’nin %43’lük zaferi - Son Dakika
