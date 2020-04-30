30 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

Ertuğrul Ersoy: Daha popüler ve kaliteli bir lige gitmek istiyorum

Le Havre Kulübü'nde forma giyen Ertuğrul Ersoy DHA'ya önemli açıklamalar yaptı

"Futbol oynamaya başladığımdan bu yana ailemle bu kadar uzun süre vakit geçirememiştim"

"Dünya üzerinde hiçbir futbolcu, takım antrenmanı yaptığı seviyeye hiçbir şekilde ulaşamayacak"

"Bireysel yapılan antrenmanların takımla yapılan antrenmanlar arasında dağlar kadar farklar vardır. Bunu futbolcu doruklarına kadar hisseder"

"2021 için de, gerçekten çok diri bir hedefim var ve bunu da kendim için şans olarak görüyorum"

"13 yaşındayken Bursaspor'da ben bu takımın kaptanı olacağım demiştim. Bugün baktığımda ondan sonrasında bir bocaladım, ben o zamanki hayalimi Bursaspor kaptanı olarak bırakmıştım. Bugün olabilecek en üst seviye hedefim, en doruk noktası"

Koray Günter: Türkiye'den teklifler var ama hedefim Avrupa

"Galatasaray'a erken geldim"

"İtalya'da bu başarıyı kimse bizden beklemiyordu"

"İtalya koronavirüsten çok etkilendi"

"Futbola başladığımızda hazır olmak için her gün çalışıyorum"

"Evde özel çalışma alanı yaptım"

"İlerleyen zamanlarda Türkiye'ye dönmeyi isterim"

"Ne kadar Türk oyuncu Avrupa'ya giderse Süper Lig o kadar takip edilir"

"Okulda dersteyken Klopp aradı"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz: Online eğitimlerimize ilgi yoğun

"Çocuklar için her gün sayfamızdan oyun paylaşıyoruz"

"E-seminer, e-sınav ve e-belge sistemini uyguluyoruz"

"Harita sembollerinin öğretildiği bir oyun programı hazırladık"

"7'den 70'e sporcumuz var"

"Evdeki bu süreci milli sporcular için yeterli bulmuyorum"