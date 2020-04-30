30 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 30 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

30 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

13 dakika önce

Ertuğrul Ersoy: Daha popüler ve kaliteli bir lige gitmek istiyorumLe Havre Kulübü'nde forma giyen Ertuğrul Ersoy DHA'ya önemli açıklamalar yaptı"Futbol oynamaya başladığımdan bu yana ailemle bu kadar uzun süre vakit geçirememiştim""Dünya üzerinde hiçbir futbolcu, takım antrenmanı yaptığı...

30 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Ertuğrul Ersoy: Daha popüler ve kaliteli bir lige gitmek istiyorum

Le Havre Kulübü'nde forma giyen Ertuğrul Ersoy DHA'ya önemli açıklamalar yaptı

"Futbol oynamaya başladığımdan bu yana ailemle bu kadar uzun süre vakit geçirememiştim"

"Dünya üzerinde hiçbir futbolcu, takım antrenmanı yaptığı seviyeye hiçbir şekilde ulaşamayacak"

"Bireysel yapılan antrenmanların takımla yapılan antrenmanlar arasında dağlar kadar farklar vardır. Bunu futbolcu doruklarına kadar hisseder"

"2021 için de, gerçekten çok diri bir hedefim var ve bunu da kendim için şans olarak görüyorum"

"13 yaşındayken Bursaspor'da ben bu takımın kaptanı olacağım demiştim. Bugün baktığımda ondan sonrasında bir bocaladım, ben o zamanki hayalimi Bursaspor kaptanı olarak bırakmıştım. Bugün olabilecek en üst seviye hedefim, en doruk noktası"

Koray Günter: Türkiye'den teklifler var ama hedefim Avrupa

"Galatasaray'a erken geldim"

"İtalya'da bu başarıyı kimse bizden beklemiyordu"

"İtalya koronavirüsten çok etkilendi"

"Futbola başladığımızda hazır olmak için her gün çalışıyorum"

"Evde özel çalışma alanı yaptım"

"İlerleyen zamanlarda Türkiye'ye dönmeyi isterim"

"Ne kadar Türk oyuncu Avrupa'ya giderse Süper Lig o kadar takip edilir"

"Okulda dersteyken Klopp aradı"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz: Online eğitimlerimize ilgi yoğun

"Çocuklar için her gün sayfamızdan oyun paylaşıyoruz"

"E-seminer, e-sınav ve e-belge sistemini uyguluyoruz"

"Harita sembollerinin öğretildiği bir oyun programı hazırladık"

"7'den 70'e sporcumuz var"

"Evdeki bu süreci milli sporcular için yeterli bulmuyorum"


Futbol, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:46 Kaynak: DHA

YORUMLAR

Son Dakika

Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı         
09:41
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı         
09:36
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek         
09:04
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı         
08:47
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak         
08:27
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak 30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak         
08:24
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler         
08:14
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı         
08:14
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz         
07:55
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi         
07:52
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım         
07:52
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi         
07:47
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu         
05:22
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu         
04:14
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı         
02:57
Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı         
01:19
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun         
00:38
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı         
00:37
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı         
00:12
Kızılay'dan Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü         
23:53
İsveç'teki hastane, İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok         
23:45
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor         
23:34
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu         
22:55
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı         
22:46
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu         
22:40
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu         
22:38
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz         
22:12
Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu         
22:06
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti         
21:46
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 10:00:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 30 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]