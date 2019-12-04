Son Dakika Haberleri: 30'uncu yılında Bulgaristan'dan Türklerin zorunlu göçü konuşulacak
Son Dakika Güncel 30'uncu yılında Bulgaristan'dan Türklerin zorunlu göçü konuşulacak - Son Dakika

30'uncu yılında Bulgaristan'dan Türklerin zorunlu göçü konuşulacak

6 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle 6-7 Aralık'ta "Bulgaristan'dan Türklerin 1989 Zorunlu Göçü: 30 Yıl Sonra...

30'uncu yılında Bulgaristan'dan Türklerin zorunlu göçü konuşulacak, System.String[]

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle 6-7 Aralık'ta " Bulgaristan'dan Türklerin 1989 Zorunlu Göçü: 30 Yıl Sonra Göçmenlerin Algıları Sempozyumu" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden Yıldırım Ağanoğlu tarafından verilecek olan "Osmanlı'dan Günümüze Bulgaristan'dan Göçün Kısa Tarihçesi" başlıklı konferansla açılacak olan etkinlikte, öncesi ve sonrasıyla 1989 Zorunlu Göçü ele alınacak. Bulgaristan'da yaşayan Türkleri göçe zorlayan koşulların, baskı ve asimilasyon uygulamalarının konuşulacağı etkinlikte, göç sonrasında Bulgaristan'da kalan Türk azınlığın karşılaştığı sorunlar masaya yatırılacak. Türkiye'ye göçenlerin deneyim ve tanıklıklarını paylaşacakları sempozyumda, göç sonrası iskan ve entegrasyon süreci ile göçün kuşaklar arası anlatımı ve toplumsal hafızadaki yeri de değerlendirilecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilecek olan sempozyum, ilgililerin katılımına açık olacak.

(İHA)

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Bulgaristan, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin'den TürkAkım projesini geciktiren Bulgaristan'a sert tepki: Gerekirse güzergâh dışı bırakırız
TEM Otoyolu, bakım çalışmaları için kapatılacak Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Uludağ'da kayıp 2 dağcı hakkında AKUT'tan bilgilendirme

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:37:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30'uncu yılında Bulgaristan'dan Türklerin zorunlu göçü konuşulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]