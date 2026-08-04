34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti - Son Dakika
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34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti
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34 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi olan çift, çocuklarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozole ve Anıtkabir yerleşkesinde hatıra fotoğrafları çektiren ailenin ziyaretinden paylaşılan kareler, yıllar sonra kurdukları aile hayalini gözler önüne serdi.

34 yıl boyunca çocuk sahibi olma hayali kuran ve tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuklarına kavuşan çift, bu kez çocuklarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretten paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü.

Paylaşılan karelerde çiftin, Anıtkabir'in çeşitli noktalarında ikiz kız çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Ailenin mozole bölümünde el ele poz verdiği, daha sonra çocuklarıyla birlikte saygı duruşu niteliğinde fotoğraflar çektirdiği dikkat çekti.

34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

FOTOĞRAFLAR GÜNDEM OLDU

Anıtkabir bahçesinde de objektiflere yansıyan aile, farklı noktalarda hatıra kareleri oluşturdu. İkiz çocukların beyaz puantiyeli kıyafetleriyle aileye eşlik ettiği görüldü.

34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

DİKKAT ÇEKEN ANLAR YAŞANDI

Paylaşılan görüntülerde çiftin mutluluğu yüz ifadelerine yansırken, ailece gerçekleştirilen Anıtkabir ziyareti dikkat çeken anlara sahne oldu.

34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

Anıtkabir, Güncel, Çocuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Anıtkabir 34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Şükür için oraya gitmene gerek yoktu elini açıp rabbine dua etsen yeterliydi Allah akıl versin . 14 4 Yanıtla
  • stanciu george stanciu george:
    şükretmeye gitmişler diyesim geliyor ama acımaktan onlara ses etmiyorum 12 3 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Allah akıl versin 10 2 Yanıtla
  • mustafa çelik mustafa çelik:
    Allah sağlık sıhhat li ömür versin de Anıtkabir'e poz vermek ne alaka anlamadım. 8 2 Yanıtla
  • SELO SELO:
    YA DAYI GELİN AYASOFYAYA İKİ REKAT ŞÜKÜR NAMAZI KILIN BU NEDİR ARKADAŞ 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti - Son Dakika
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