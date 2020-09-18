35 bin ton taşkömür ihtiyaç sahibine ulaştırılacak - Son Dakika

35 bin ton taşkömür ihtiyaç sahibine ulaştırılacak

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu aracılığıyla 2020 yılı sonuna kadar 35 bin ton kömür ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

35 bin ton taşkömür ihtiyaç sahibine ulaştırılacak, System.String[]

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu aracılığıyla 2020 yılı sonuna kadar 35 bin ton kömür ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil kömür üretiminin devam ettiğini ifade ederek "Yer altındaki cevherin ülke ekonomisine kazandırılmasının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de ulaştırma çalışmaları sürüyor" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yerin metrelerce altından çıkarılan taşkömürü, ülke ekonomisine katkı sağlarken yardıma ihtiyaç olanlara da ulaştırılıyor. Valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla belirlenen yardıma muhtaç kişilere 2020 yılı için 35 bin kömür ulaştırılması programa alındı. Şu ana kadar ise 9 bin 115 ton taşkömürü; ihtiyacı olanların adreslerine teslim edildi. Kömür depolama alanlarında hazırlanan kömürlerin çuvallarına da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla "Para ile satılamaz" yazıları eklendi.

Yer gösterme ve karayolu nakil ihalesi ile kömürler Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Düzce illerinin yanı sıra Bolu'da belirlenen bölgelere teslim edilecek.

"Yer altındaki cevher ekonomiye kazandırılırken yardıma ihtiyacı olanlara da ulaştırılıyor"

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, koronavirüs salgını dolayısıyla üretim gerçekleştirilen işçilerin psikolojik olarak etkilendiğine dikkat çekti. Taşkömürünün ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra yardıma ihtiyacı olanlara da ulaştırıldığını ifade eden Yeşil, "Dünyada ve ülkemizde yaşadığımız pandemi sıkıntısı var. Bununla beraber iş yerlerimizde de bu vakalar görülmeye başladı. Son zamanlarda da artmaya başladı. Bu da dolaylı olarak üretimde düşüşe sebep olmaktadır. Bizler yoğun emek ve yakın temaslı çalışan iş yerleriyiz. Bu anlamda da virüs bulaştığı zaman arkadaşlarımızı da etkilemektedir. Temas eden arkadaşlarımızın filyasyon ekiplerince ev karantinalarını sürdürüyor. Rakamlar gün geçtikçe artıyor. Üretimde de bizim bazı aksaklıklarımız oluyor. Buna rağmen geçen yılın rakamlarına bakıldığında bu yılın sekiz ayında üretimlerimizin arttığı görülmektedir. Burada bin 500 arkadaşımızın işe alınması ve yeni sistemlerin devreye alınması etken. Bizler zor şartlar altındaki cevherin çıkartılması için mücadele veriyoruz. Arkadaşlarımız her şeye rağmen yoğun emek sarf ederek yerin altındaki cevheri ekonomiye kazandırmak için mücadele veriyorlar. Şartlar gerçekten ağır, özellikle korona zamanında hem etkilenen hem de çalışan arkadaşlarımızın psikolojik olarak etkilendiklerini görüyoruz. Devletimiz ihtiyaç sahiplerine bir miktar kömür yardımı yapıyor. Bunu kurumumuz üzerinden yapıyor. Bizler kömürün ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de yardım yapıyor. Bunu kurumumuz üzerinden yapıyor. Şu an itibariyle üretimlerde bir sıkıntımız yok. Kömürlerimiz hazırlanıyor. Bunun yanında işçi arkadaşlarımızın da sendikal hak olarak aldıkları kömür yardımları da var. Bunun da yüzde 80'i bitmek üzere. Çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Genel Maden İşçileri Sendikası, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 35 bin ton taşkömür ihtiyaç sahibine ulaştırılacak - Son Dakika Ekonomi

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