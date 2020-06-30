35 dönüme ekili arpa ve buğday, yangında küle döndü - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, 35 dönümlük alana ekili buğday ve arpa, çıkan yangında küle döndü. Alevlere müdahale etmek isterken biri yüzünden yanan 2'si dumandan etkilenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

35 dönüme ekili arpa ve buğday, yangında küle döndü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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