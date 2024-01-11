Artvin\'de Vatandaşlar Ekonomik Krizden Şikayetçi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de vatandaşlar ekonomik krizden şikayet etti. Bir vatandaş, "İnanın her şey çok değişik bu memlekette. Ukrayna savaşta, Filistin savaşta biz oralardan sıvı yağ getiriyoruz, biz oradan arpa, buğday getiriyoruz ve 'Avrupa bizi kıskanıyor' değil mi? Evet Avrupa bizi kıskanıyor ama biz oralardan sıvı yağ getiriyoruz. Fakir iyice fakir ama zenginler hep yukarıya doğru gidiyor. Artık burada hayat nasıl olur" dedi.

Artvin'de vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle geçinemediklerini ifade etti.

"SAVAŞTAKİ UKRAYNA'DAN YAĞ AL SONRADA DE Kİ; 'AVURUPA BİZİ KISKANIYOR'"

Artvinli vatandaş, "Kafada olmayan için hayat çok iyi, çok güzel ve her şey dümdüz ama kafada varsa eğer o zaman işler zor ve çok değişik. İnanın her şey çok değişik bu memlekette. Ukrayna savaşta, Filistin savaşta biz oralardan sıvı yağ getiriyoruz, biz oradan arpa, buğday getiriyoruz ve 'Avrupa bizi kıskanıyor' değil mi? Evet Avrupa bizi kıskanıyor ama biz oralardan sıvı yağ getiriyoruz. Fakir iyice fakir ama zenginler hep yukarıya doğru gidiyor. Artık burada hayat nasıl olur burada ben de sana soruyorum" dedi.

"EKONOMİK DURUMUM İYİ OLMASINA RAĞMEN GEÇİNEMİYORUM"

Artvinli eski muhtar Hayri Zengin ise şunları söyledi:

"Emekliyim sosyal sigortalardan yani emekli idareciyim. Hayat çok pahalı ve gerçek bir şey ve maksadım burada siyasileri eleştirmek değil. Ben AK Partinin Şavşat İlçe Teşkilatı'nın kurucusuyum ama hayat pahalı yani geçinemiyoruz ve işin gerçeği bu. Benim ekonomimin düzgün olmasına rağmen geçinemiyorum. Bir noterde bir evrakı imzalattırmak 1950 lira, dün yaptırdım belgeli söylüyorum ve ben muhtarım. Bir kilo bir şey alıp evimize götüremiyoruz 8 bin 260 lira maaş alıyorum ve eskiden 770 lira ile maaş almaya başladım 2009'da. O zamanlar her şeyi çuvalla alırdım ve kilo yoktu benim evimde ve şimdi vallahi billahi kiloyla bile alamıyoruz ve bunu söylemek şey değil."

"ŞİMDİ KİM BENİ YEMEĞE GÖTÜRECEK DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"

Ben AK Partinin teşkilatının kurucusuyum ve iyi de bir AK Partiliyim eleştirmiyorum ama siyasilere de bunu söylemekten de asla kaçınmam. İnşallah yetkililer anlar ya benim burada gayem, ben vatansever birisiyim, Gaziantep, Kilis'te askerlik yaptım ve jandarma çavuştum. Devletimi seven birisiyim ama ekonomi gerçekten sıkıntılı. Eskiden sokakta 5- 6 kişiyi bulduğum zaman yemeğe götürürdüm şimdi ise istiyorum ki beni acaba kim yemeğe götürür ve artık bu hayatın kaçınılmaz yanı oldu."