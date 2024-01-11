 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin'de Vatandaşlar Ekonomik Krizden Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de Vatandaşlar Ekonomik Krizden Şikayetçi

Artvin'de yaşayan vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle hayat pahalılığından dolayı geçinememekten şikayet etti. Bir vatandaş, Ukrayna ve Filistin gibi savaş bölgelerinden sıvı yağ, arpa ve buğday getirdiklerini belirterek, 'Avrupa bizi kıskanıyor' diye konuştu. Fakirlerin daha da fakirleştiği, zenginlerin ise sürekli yükseldiği bir dönemde hayatın nasıl olacağı konusunda endişelerini dile getirdi.

11.01.2024 - 11:57,  Güncelleme: 13:00
Abone Ol

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de vatandaşlar ekonomik krizden şikayet etti. Bir vatandaş, "İnanın her şey çok değişik bu memlekette. Ukrayna savaşta, Filistin savaşta biz oralardan sıvı yağ getiriyoruz, biz oradan arpa, buğday getiriyoruz ve 'Avrupa bizi kıskanıyor' değil mi? Evet Avrupa bizi kıskanıyor ama biz oralardan sıvı yağ getiriyoruz. Fakir iyice fakir ama zenginler hep yukarıya doğru gidiyor. Artık burada hayat nasıl olur" dedi.

Artvin'de vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle geçinemediklerini ifade etti.

"SAVAŞTAKİ UKRAYNA'DAN YAĞ AL SONRADA DE Kİ; 'AVURUPA BİZİ KISKANIYOR'"

Artvinli vatandaş, "Kafada olmayan için hayat çok iyi, çok güzel ve her şey dümdüz ama kafada varsa eğer o zaman işler zor ve çok değişik. İnanın her şey çok değişik bu memlekette. Ukrayna savaşta, Filistin savaşta biz oralardan sıvı yağ getiriyoruz, biz oradan arpa, buğday getiriyoruz ve 'Avrupa bizi kıskanıyor' değil mi? Evet Avrupa bizi kıskanıyor ama biz oralardan sıvı yağ getiriyoruz. Fakir iyice fakir ama zenginler hep yukarıya doğru gidiyor. Artık burada hayat nasıl olur burada ben de sana soruyorum" dedi.

"EKONOMİK DURUMUM İYİ OLMASINA RAĞMEN GEÇİNEMİYORUM"

Artvinli eski muhtar Hayri Zengin ise şunları söyledi:

"Emekliyim sosyal sigortalardan yani emekli idareciyim. Hayat çok pahalı ve gerçek bir şey ve maksadım burada siyasileri eleştirmek değil. Ben AK Partinin Şavşat İlçe Teşkilatı'nın kurucusuyum ama hayat pahalı yani geçinemiyoruz ve işin gerçeği bu. Benim ekonomimin düzgün olmasına rağmen geçinemiyorum. Bir noterde bir evrakı imzalattırmak 1950 lira, dün yaptırdım belgeli söylüyorum ve ben muhtarım. Bir kilo bir şey alıp evimize götüremiyoruz 8 bin 260 lira maaş alıyorum ve eskiden 770 lira ile maaş almaya başladım 2009'da. O zamanlar her şeyi çuvalla alırdım ve kilo yoktu benim evimde ve şimdi vallahi billahi kiloyla bile alamıyoruz ve bunu söylemek şey değil."

"ŞİMDİ KİM BENİ YEMEĞE GÖTÜRECEK DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"

Ben AK Partinin teşkilatının kurucusuyum ve iyi de bir AK Partiliyim eleştirmiyorum ama siyasilere de bunu söylemekten de asla kaçınmam. İnşallah yetkililer anlar ya benim burada gayem, ben vatansever birisiyim, Gaziantep, Kilis'te askerlik yaptım ve jandarma çavuştum. Devletimi seven birisiyim ama ekonomi gerçekten sıkıntılı. Eskiden sokakta 5- 6 kişiyi bulduğum zaman yemeğe götürürdüm şimdi ise istiyorum ki beni acaba kim yemeğe götürür ve artık bu hayatın kaçınılmaz yanı oldu."

Artvin\'de Vatandaşlar Ekonomik Krizden Şikayetçi
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Filistin, Ukrayna, Artvin, Yerel, Yaşam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de Vatandaşlar Ekonomik Krizden Şikayetçi - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:30:52. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Vatandaşlar Ekonomik Krizden Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement