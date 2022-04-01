"35. Yıl Erasmus+ Merkezi Çağrılar ve Türkiye İçin Fırsatlar" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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"35. Yıl Erasmus+ Merkezi Çağrılar ve Türkiye İçin Fırsatlar" çalıştayı düzenlendi

01.04.2022 14:23
"35. Yıl Erasmus+ Merkezi Çağrılar ve Türkiye İçin Fırsatlar" çalıştayı düzenlendi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin, Avrupa Dayanışma Programı ve Erasmus+ programına katılımının yürürlüğe girdiğini belirterek, "Önemli bir bütçe var, 14 milyar avrodan, 26 milyar avroya çıkan bir kaynak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin, Avrupa Dayanışma Programı ve Erasmus+ programına katılımının yürürlüğe girdiğini belirterek, "Önemli bir bütçe var, 14 milyar avrodan, 26 milyar avroya çıkan bir kaynak. Türkiye de Erasmus programının en büyük, en önemli aktörlerinden biri olarak hem bu programa mali katkıda bulunuyor hem de bu programlardan proje temelli destekler alıyor." dedi.

Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Bakanlık'ta düzenlenen, "35. Yıl Erasmus+ Merkezi Çağrılar ve Türkiye İçin Fırsatlar" çalıştayında konuştu.

Erasmus+ programının tüm vatandaşların ve kurumların Avrupa ile iş birliği içinde çalışmaları için çok büyük bir fırsat sağladığını belirten Kaymakcı, şunları söyledi:

"Ekim ayında, ülkemizin, Avrupa Dayanışma Programı ve Erasmus+ programına katılımını Brüksel'de imzaladık. Artık yürürlüğe girdi. Önemli bir bütçe var, 14 milyar avrodan, 26 milyar avroya çıkan bir kaynak. Türkiye de Erasmus programının en büyük, en önemli aktörlerinden biri olarak hem bu programa mali katkıda bulunuyor hem de bu programlardan proje temelli destekler alıyor."

Kaymakcı, bu programları mali kaynak olarak görmek istemediklerini, önemli olan Avrupa'nın Erasmus kuşağında Türklerin yerini alması olduğunu kaydetti.

Bir milyona yakın Türk vatandaşının Erasmuslu olduğunu vurgulayan Kaymakcı, 300 bin civarında kişinin diğer Avrupa ülkelerinden bu programlar kapsamında Türkiye'ye geldiğini aktardı.

Kaymakcı, programın etkileşim açısından iyi olduğunu aktardı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise yaptığı konuşmada, Erasmus programının AB tarihinin en başarılı programlarından biri olduğunu dile getirdi.

Erasmus+ programının gençlerin uzun yıllardır kıta boyunca farklı fikirleri öğrenebildiği ve yeteneklerini geliştirebildiği değerli bir program olduğunu kaydeden Meyer-Landrut, programın öğrencilerin eğitim, sosyal, kişisel ve profesyonel gelişimine sağladığı katkıların önemine vurgu yaptı.

Programın, başından bu yana kapsayıcı olduğunu kaydeden Meyer-Landrut, Erasmus+ programının öğrencilere sunduğu fırsatlara değindi.

Meyer-Landrut, yeni Erasmus+ programının daha fazla kapsayıcı, dijital ve yeşil olacağını dile getirdi.

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Faruk Kaymakcı, Türkiye, Erasmus, Europe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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