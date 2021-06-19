Son dakika haberleri! 38 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA OPERASYONU - Son Dakika

'Dublör TIR'lar kullanılarak, yasadışı yollarla Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 38 milyon lira değerindeki kaçak ticari eşya, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından İstanbul'da yakalandı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule'den Türkiye girecek olan araçlar üzerinde yapılan analizde cam kavanoz taşıyan yabancı bir plakalı TIR'ı şüpheli bularak takibe aldı. Edirne Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan incelemede şüpheli TIR'ın sınıra benzer başka bir TIR ile geldiği tespit edildi.

Yabancı plakalı TIR ekipler tarafından kontrol edilmek istendi. Bu sırada içerisinde kaçak ürünlerin olduğu TIR'ın plakası, benzer olan başka bir TIR'ın plakasıyla değiştirildi. Ekipler durumu fark edince TIR takibe alındı. Edirne'den İstanbul'a kameralar ile takip edilen TIR'ın yerini tespit etti. Bulunan TIR'ın dublör TIR olduğu anlaşıldı.

Yapılan ikinci araştırmada ise içerisinde 38 milyon değerinde kaçak ticari eşya bulunan TIR'ın yanı sıra sahte plakalı başka bir TIR daha olduğu belirlendi. Üçüncü ve asıl olan TIR'ın ise sahte plaka kullanılarak İstanbul'a ulaştığı tespit edildi. Ekipler, şoförlerin ifadesi doğrultusunda yeri tespit edilen TIR'ı buldu.

Operasyonda piyasa değeri 38 milyon lira olan 13 binden fazla elektronik sigara ve aksamı, 191 bin 500 adet puro, 400 bin adet sigara için kullanılan filtre, 5 bin 702 adet cep telefonu ve 696 paket ilaç ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.