4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Kolombiya’nın La Guajira bölgesine bağlı Uribia kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 27 yaşındaki hamile bir kadın ağır yaralandı. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Venezuela Mahallesi’nde gerçekleşen silahlı saldırının hedefi olan kadının psikolog olduğu ve 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Saldırının ardından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, doktorların “durumu kritik” olarak değerlendirdiği aktarıldı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlatırken, saldırının nedeni ve faillerine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililer, olayın arkasındaki motivasyonu ortaya çıkarmak için soruşturmayı sürdürüyor.

BÖLGEDE ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Uribia ve çevresinde son dönemde silahlı saldırı ve cinayet vakalarının sıkça yaşandığı biliniyor. Bölgede daha önce de çok sayıda silahlı saldırı ve öldürme olayı kayıtlara geçti.

Yaşanan son olay, bölgede güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.