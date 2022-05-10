4 gündür haber alınamıyordu! Genç pazarcı başından tüfekle burulmuş halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

4 gündür haber alınamıyordu! Genç pazarcı başından tüfekle burulmuş halde bulundu

10.05.2022 20:23
4 gündür haber alınamıyordu! Genç pazarcı başından tüfekle burulmuş halde bulundu

Antalya'da evinden ayrıldıktan sonra 4 gündür kayıp olarak aranan 30 yaşındaki pazarcı, park halindeki aracının yolcu koltuğunda başından tüfek ile vurulmuş halde bulundu.

Manavgat'ta pazarcılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 2 aylık çocuğu bulunan 30 yaşındaki Osman Şenol, 6 Mayıs gecesi saat 02.30 sıralarında Şelale Mahallesi'nde bulunan evlerinden pazarcılık yaptığı kapalı kasa kamyonetiyle ayrıldı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Sabah tüm aramalarına rağmen Osman Şenol'dan haber alamayan ailesi karakola giderek polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalardan sonuç alınamazken, acı haber bugün öğle saatlerinde geldi.

YOLCU KOLTUĞUNDA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Osman Şenol, Antalya- Konya Karayolu Akseki ilçesi sınırları içerisinde Manayıt Rampa girişinde yolun sağında bulunan sürücülerin dinlenmek için kullandığı yerde park halindeki kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulundu. Aracın yola ters istikamette, Gündoğmuş yönüne dönük olduğu ve Şenol'un aracın yolcu koltuğunda olduğu bildirildi.

Osman Şenol'un cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından önce Akseki Devlet Hastanesi morguna buradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

YORUMLAR
500
Antalya'da kayıp olarak aranan kişi aracında vurulmuş halde bulundu Antalya'da kayıp olarak aranan kişi aracında vurulmuş halde bulundu Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası

Osman Şenol, Manavgat, Antalya, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 gündür haber alınamıyordu! Genç pazarcı başından tüfekle burulmuş halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
20:14 Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 20:29:34. #1.13#
SON DAKİKA: 4 gündür haber alınamıyordu! Genç pazarcı başından tüfekle burulmuş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement