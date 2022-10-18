4. Uluslararası Parlamenterler Konferansı İstanbul'da yapıldı (2)

TBMM AGİT PA Türk Delegasyonu Başkanı Selami Altınok, bağlantılık, istihdam yaratmak ve ekonomileri çeşitlendirmenin, böylece ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmanın ekonomik iş birliği için anahtar bir kavram olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu konferans kapsamında daha geniş kapsamlı ve geniş bütçeli projeler oluşturulabilir ve tüm üye ülkelerinin yararlanabileceği alanları kapsayan çalışmalar yapabiliriz." dedi.

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) bünyesinde yer alan İpek Yolu Grubu'nun "Kriz Zamanlarında Enerji ve Gıda Güvenliğinin Temini İçin Bağlantılığın Güçlendirilmesi" konulu 4. Uluslararası Parlamenterler Konferansı, TBMM ev sahipliğinde Bakırköy'de bir otelde yapıldı.

TBMM AGİT PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok, yaptığı konuşmada, kendi alanında önemli çalışma yapan konukların konferansta yer aldığını söyledi.

Gıda sektöründeki küresel risklerin, son zamanlarda özellikle Kovid-19 salgınının ve Rusya- Ukrayna savaşının acil çözüm bekleyen bir mesele olduğuna dikkati çeken Altınok, gıda arz güvenliği için ulusal ve uluslararası çözüm yolları arandığını belirtti.

Altınok, enerji ve gıda güvenliğinde kapasitenin yükseltilmesi ve geliştirilmesi için iş birliği yapabileceklerini dile getirerek, "Bağlantılık, istihdam yaratmak ve ekonomileri çeşitlendirmek böylece ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak, ekonomik iş birliği için anahtar bir kavramdır. İnanıyorum ki bu konferans kapsamında daha geniş kapsamlı ve geniş bütçeli projeler oluşturulabilir ve tüm üye ülkelerinin yararlanabileceği alanları kapsayan çalışmalar yapabiliriz." diye konuştu.

Günümüzde 828 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini ifade eden Altınok, dünyada yaşanan gıda krizinin çözümünde daha etkin ve kalıcı çözümler sunmanın önemli olduğunu bildirdi.

Altınok, 3 yıldır enerji piyasaları açısından son derece kritik bir dönemden geçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası toparlanma süreci ve içinde bulunduğumuz jeopolitik gerilimler, enerji sektörü üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Dünya, olağanüstü hızlı bir teknolojik yenilikle gelişme sürecinin yanı sıra olağanüstü zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Temiz enerji dönüşümüne yönelik çalışmalar tüm dünyada devam ederken birçok ülke enerji duruşu politikaları kapsamında net sıfır hedefleri açıklamaya devam ediyorlar. Bununla birlikte artan fiyatlar ve olağanüstü hava şartları nedeniyle enerji güvenliği endişeleri devam etmektedir. Jeopolitik gerilimler de bu endişeleri etkilemekte, piyasalarda istikrarsızlığa ve fiyat artışlarına neden olmaktadır. Bu nedenle dengeli, uzun vadeli ve akılcı bir planlama gerektiren enerji arz güvenliğimiz açısından kaynakların ve güzergahların çeşitlendirilmesi büyük önem arz etmektedir."

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, dünyada 2 yılı aşkın süren pandemi dolayısıyla hem gıda hem enerji konularında alışık olunmayan bir süreçten geçildiğini söyledi.

Rakamlara bakıldığı zaman 55 ülkede çocukların "boy kısalığı" sorunu yaşadığını dile getiren Kılıç, 17 milyon kişinin aşırı zayıflık şikayetinde bulunduğunu aktardı.

Kılıç, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ortaya çıkan gıda sıkıntısında, Türkiye'nin de ön ayak olduğu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizzat üzerinde çalıştığı tahıl sevkiyatı anlaşmasını hayata geçirerek bölgesel ve küresel anlamda büyük bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Irkçılığın olduğu yerde barış ve huzurun kalmayacağını belirten Kılıç, buna karşı çok ciddi bir tavrın ortaya konulması gerektiğini kaydetti.

"Asya kıtası Batı'ya doğru gelen üretimde ciddi tedarik zincirleri kırılmaları yaşadı"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrasya coğrafyasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

AGİT PA İpek Yolu Grubu'nun son 5 yıldır önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Kaymakçı, Avrasya coğrafyasında iş birliği etkileşimini artırmaya yönelik önemli projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaymakçı, tedarik zincirleri ve ulaştırma açısından İpek Yolu'nun merkezinde bulunan Türkiye'nin stratejik konumunun önemine dikkati çekerek, "Pandemi döneminde özellikle Asya kıtası Batı'ya doğru gelen üretimde ciddi tedarik zincirleri kırılmaları yaşadı, üretim sorunları yaşandı ve bu dönemde özellikle Asya'daki birçok firmanın Türkiye'ye gelmesinde Türkiye önemli bir rol oynadı. Birçok firma Avrupa kıtasına daha fazla yaklaşmak için Türkiye'ye geldi." ifadelerini kullandı.

AGİT PA Başkan Yardımcısı ve İspanyol Delegasyonu Başkanı Pere Joan Pons, çevre güvencesi olmadan ekonomik istikrarın olamayacağını ifade etti.

Bunun için komşu ülkelerin de barış içinde olmasının önem arz ettiğinin altını çizen Pons, "Savaşla ve pandemiyle birlikte iklim ve gıda sıkıntılarının ardından gördük ki ekonomik ve siyasi iş birliğine gitmek gerekiyor. 2030 kalkınma hedefleri bu iş birliğine örnek gösterilebilir." dedi.

AGİT PA İpek Yolu Grubu Başkanı ve AGİT PA Azerbaycan Delegasyonu Başkanı Azay Guliyev ise gıda fiyatlarıyla birlikte lojistiğin de ekonomik anlamda darboğaza girdiğini belirtti.

Birçok ülkenin yeni koridor bulmaya çalıştığını anlatan Guliyev, "Ukrayna'daki savaşın ekonomik, sosyal ve politik etkilerinin yanı sıra enerji ve kriz dönemlerinde gıda güvencesinin sağlanması konusunu tartışmaya açacağız. Bunu konuşmak son derece elzem." diye konuştu.

AGİT Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da konferansa gönderdiği video mesajda insanoğlunun büyük varoluşsal tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasından beri istikrarın tehlike altında olduğunu vurgulayan Rau, "Eğer Rusya istediği şekilde hareket ederse ve dünya sessiz kalırsa bunun neticeleri yıkıcı olacaktı." değerlendirmesini yaptı.

Açılış oturumu toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Konferans ise diğer oturumlarla devam ediyor.