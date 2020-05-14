400 yıllık evlerde restorasyon çalışması - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan tarihi 400 yıllık taş evlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor.



Yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Çukurca Belediyesi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde yürüttüğümüz restorasyon ve bakım çalışmaları kapsamında, 400 yıllık bir tarihi geçmişi olan 21 evi restore ederek turizme kazandırmayı hedefliyoruz. 400 yıllık tarihi kale evlerinin ilk etapta 5'inin butik otel binası olarak kullanılmasını düşünüyoruz. Halen devam eden restorasyon projemizde ise geriye kalan 14 evde de restoran ve onarım çalışması devam etmektedir. Geriye kalan 14 tarihi taş evimizi kafeterya, misafirhane gibi sosyal amaçlı projelerde kullanmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız 7 tane taş evimiz için yaklaşık 2 milyon lira harcadık. Çukurca'nın tarihini ve kültürünü korumak ve aynı zamanda ilçe turizmine de katkı sağlayarak her şeyin özünde olduğu gibi yaşatmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızın bu yıl içinde bitmesini hedefliyoruz" dedi. - HAKKARİ