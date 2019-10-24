Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu'na doğru
Son Dakika Ekonomi 41. İstanbul Maratonu'na doğru

41. İstanbul Maratonu'na doğru

7 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından "İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda, bu yıl ilk kez patenli koşu da yapılacak.

41. İstanbul Maratonu'na doğru, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından "İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda, bu yıl ilk kez patenli koşu da yapılacak.

İBB ve Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre 106 ülkeden 37 bin koşucunun katılacağı etkinlikte, koşucuların yeni destekçisi patenciler olacak.

İki ayrı kategoride düzenlenecek ve ilk kez denenecek patenli koşu, test sürüşü niteliğinde gerçekleşecek. Toplamda 300 kişinin katılacağı patenli koşu, 16 yaş ve üstü katılımcılar için 15K, 18 yaş ve üstü katılımcılar için ise 36K kategorilerinde yapılacak.

Patenli koşu 15K kategorisi güzergahı Beşiktaş'tan başlayarak sahil boyunca devam edecek. Gülhane Parkı önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönecek sporcular Vodafone Park'ın önüne ulaşarak parkuru tamamlayacak. 36K kategorisi sporcuları ise 15K ile aynı yerden start alacak; sahil şeridini takip ederek Galata Köprüsü, Sirkeci, Yenikapı, Ataköy'ü geçecek ve Yeşilköy'deki maratonun dönüş yeri olan Hava Harp Okulu önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönerek Vodafone Park'ın önündeki bitiş çizgisine ulaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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