N Kolay 42. İstanbul Maratonu başladı - Son Dakika

N Kolay 42. İstanbul Maratonu başladı

08.11.2020 09:09
N Kolay 42. İstanbul Maratonu başladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay 42. İstanbul Maratonu, Yenikapı'dan verilen start ile başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay 42. İstanbul Maratonu, Yenikapı'dan verilen start ile başladı.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen N Kolay İstanbul Maratonu 42. kez gerçekleştiriliyor. Maratonda korona virüs pandemisi tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkıldı.

Organizasyonda saat 8.45'te paten, sonra saat 8.50'de tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Saat 09.00'da 42 kilometre elit atletler maratona başladı. Yarışın startını İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Aktifbank Genel Müdürü Serdar Çınar verdi.

İstanbul Maratonu'nda bir ilk; Sanal koşu

42. İstanbul Maratonu'nda bu yıl başka bir heyecan daha yaşandı. Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte 'Tek başına bizimle koş!' sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular yapılıyor.

Yarışta kademeli start

Maratonun startı korona virüs salgını önlemleri kapsamında kademeli olarak yapıldı. Sporcular sosyal mesafeye uyarak sıralanırken, 4'erli sıralar halinde 5'er saniye aralıklarla yarışa başladı. Sporcular ayrıca start alana kadar maskelerini takmaya devam etti.

Köprüden iki kez geçilecek

42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir parkurla koşuluyor. Yenikapı'da başlayan yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın geçecek. Anadolu yakasına koşacak sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya gidecek. Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden iki kere geçme şansına sahip olacak. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecek. Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat'a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak. - İSTANBUL

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor N Kolay 42. İstanbul Maratonu başladı - Son Dakika Spor


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