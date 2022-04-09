49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi - Son Dakika
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49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi

09.04.2022 17:00

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında iftar ikramında bulunuyor. Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar, proje hakkında, "Tüm bağışçılarımıza ve 3 yıldır bu kampanyayı yürüten şubelerimize teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birlik ve beraberlik adında gerçekleştirilen etkinlikler de arttı. Medya Ankara'dan Erdem Yeşer, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'la "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" Projesi hakkında röportaj gerçekleştirdi.

49 ŞUBE BİRDEN ÇALIŞIYOR

Şehitlerin künyelerinin ilave edildiği iftar paketleri, şehit yakınları, gaziler ve bağışçılar tarafından karşılanırken paketleme ve dağıtımı Türkiye çapında bulunan 49 şube temsilcileri ve yönetim kurulu tarafından gerçekleştiriliyor.

"TÜM BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Projeleriyle ilgili konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar,"Bu iftarları hem şehit anneleri, babaları, eşleri ve bağışçıların katkılarıyla yapıyoruz ve aynı zamanda üzerine basmış olduğumuz bu toprakları bize vatan yapan bu kahramanlarımızı şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmamak için ihtiyaç sahipleri ailelerimizin evlerine giriyoruz ve Fatiha istiyoruz. Tüm bağışçılarımıza ve 3 yıldır bu kampanyayı yürüten şubelerimize teşekkür ediyorum " dedi.

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Türkiye, Ankara, Şehit, İftar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! 'İftar Şehidimizden Fatiha Sizden' projesine yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi - Son Dakika
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