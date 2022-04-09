49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi - Son Dakika

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

Et ve Süt Kurumu ile kasap fiyatları arasında uçurum var! İşte karşılaştırmalı rakamlar

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birlik ve beraberlik adında gerçekleştirilen etkinlikler de arttı. Medya Ankara'dan Erdem Yeşer, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'la "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" Projesi hakkında röportaj gerçekleştirdi.

49 ŞUBE BİRDEN ÇALIŞIYOR

Şehitlerin künyelerinin ilave edildiği iftar paketleri, şehit yakınları, gaziler ve bağışçılar tarafından karşılanırken paketleme ve dağıtımı Türkiye çapında bulunan 49 şube temsilcileri ve yönetim kurulu tarafından gerçekleştiriliyor.

"TÜM BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Projeleriyle ilgili konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar,"Bu iftarları hem şehit anneleri, babaları, eşleri ve bağışçıların katkılarıyla yapıyoruz ve aynı zamanda üzerine basmış olduğumuz bu toprakları bize vatan yapan bu kahramanlarımızı şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmamak için ihtiyaç sahipleri ailelerimizin evlerine giriyoruz ve Fatiha istiyoruz. Tüm bağışçılarımıza ve 3 yıldır bu kampanyayı yürüten şubelerimize teşekkür ediyorum " dedi.