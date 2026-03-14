5 ay için 590 bin TL maaşla çoban ilanı sosyal medyada gündem oldu

14.03.2026 20:10
Sosyal medyada paylaşılan bir çoban ilanı, 5 ay boyunca sürüye bakacak bir çoban için toplam 590 bin TL ücret teklif edilmesiyle dikkat çekti. İlanın ayrıntılarında bakılacak hayvan sayısı, sunulan imkanlar ve çobanın sorumlulukları detaylıca belirtilirken, ilan, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş tartışma yarattı ve kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir çoban ilanı kısa sürede büyük ilgi gördü. İlanda, 5 ay boyunca sürüye bakacak bir çoban için toplam 590 bin TL ücret teklif edilmesi dikkat çekti. İlanın ayrıntılarında ise bakılacak hayvan sayısından sunulan imkanlara kadar birçok detayın açıkça yazılması kullanıcılar arasında geniş tartışma yarattı.

İLANDA HAYVAN SAYISI TEK TEK YAZILDI

Paylaşılan ilanda işin şartları oldukça net şekilde sıralandı. Buna göre çobanın 459 kuzu, 4 besi hayvanı, 6 eşek ve 4 Kangal köpeği bulunan bir sürüyle ilgileneceği belirtildi. İlan sahibi ayrıca yeme, içme, çay, meyve, kola, çekirdek ve gazlı içeceklerin de dahil olduğunu ifade etti.

"TAŞINABİLİR Wİ-Fİ" DETAYI

İlanda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise taşınabilir Wi-Fi imkânının sunulacağı bilgisiydi. Sosyal medya kullanıcıları özellikle bu detayı esprili yorumlarla paylaşırken ilan kısa sürede viral oldu.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

İlan bazı kullanıcılar tarafından "Türkiye'nin en dürüst iş ilanı" olarak yorumlanırken, bazıları ise yaklaşık 470 hayvanın sorumluluğunu tek kişinin üstlenmesinin oldukça zor olacağını savundu. Çok sayıda kişi sürüyü yönetmenin, hayvanları dağ ve meralarda kayıpsız şekilde kontrol etmenin ciddi emek ve sorumluluk gerektirdiğini dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

Türkiye'nin en dürüst iş ilanı bu. Çünkü şehirde 590 bine 5 ayda ofiste çalışıyorsun. Wifi yok, Fanta yok, doğa yok. Sadece ekran ve trafik var. Adam en azından eşeklerini gösteriyor.

470 tane hayvana bakmak çok zordur 1 kişi mümkün değil yapamaz. 1000 hayvanı gözünüzün önüne getirin işte onun yarısı kadar hayvana bakacaksınız 4 tane kangala her gün yal hazırlamak bile başlı başına iş.

500 tane kuzuyu dağ bayır gezdir bir tanesini kaybetmeden. Kaybetsen cebinden gider. Kurt kapsa cebinden gider. Aylık 120 bin lira önermiş adam. Kuryelik yapsa risk yok bu parayı kazanır. Neden dağa çıkıp bu isi yapsın ki, üstelik de sürünün sahibi tüm riski çobana yüklerken.

İşi bırakıp 10 saniyeliğine düşünmedim değil.

Neresi burası, bul beni abi.

Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi
Galatasaray’da Lucas Torreira kararı Galatasaray'da Lucas Torreira kararı
Temeli atıldı O şehrimize 4 milyar TL’lik devasa spor yatırımı Temeli atıldı! O şehrimize 4 milyar TL'lik devasa spor yatırımı
Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı’ndan Türkçe mesaj Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe mesaj
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
Lig sonuncusu Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye karşı ’’Oley’’ ve ’’3-3-3’’ tezahüratı Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı
ABD ordusu ’hayalet’ uçaklarının görüntülerini paylaştı ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı
Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı
ABD, Mücteba Hamaney’in başına ödül koydu ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu

19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:58
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
18:51
Jhon Duran, Gedson Fernandes’i üzdü
Jhon Duran, Gedson Fernandes'i üzdü
17:59
Nihat Kahveci’den sert sözler: Topu havalimanına vurdu, çöp kadar kötülerdi
Nihat Kahveci'den sert sözler: Topu havalimanına vurdu, çöp kadar kötülerdi
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
