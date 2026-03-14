5 ay için 590 bin TL maaşla çoban ilanı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir çoban ilanı kısa sürede büyük ilgi gördü. İlanda, 5 ay boyunca sürüye bakacak bir çoban için toplam 590 bin TL ücret teklif edilmesi dikkat çekti. İlanın ayrıntılarında ise bakılacak hayvan sayısından sunulan imkanlara kadar birçok detayın açıkça yazılması kullanıcılar arasında geniş tartışma yarattı.

İLANDA HAYVAN SAYISI TEK TEK YAZILDI

Paylaşılan ilanda işin şartları oldukça net şekilde sıralandı. Buna göre çobanın 459 kuzu, 4 besi hayvanı, 6 eşek ve 4 Kangal köpeği bulunan bir sürüyle ilgileneceği belirtildi. İlan sahibi ayrıca yeme, içme, çay, meyve, kola, çekirdek ve gazlı içeceklerin de dahil olduğunu ifade etti.

"TAŞINABİLİR Wİ-Fİ" DETAYI

İlanda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise taşınabilir Wi-Fi imkânının sunulacağı bilgisiydi. Sosyal medya kullanıcıları özellikle bu detayı esprili yorumlarla paylaşırken ilan kısa sürede viral oldu.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

İlan bazı kullanıcılar tarafından "Türkiye'nin en dürüst iş ilanı" olarak yorumlanırken, bazıları ise yaklaşık 470 hayvanın sorumluluğunu tek kişinin üstlenmesinin oldukça zor olacağını savundu. Çok sayıda kişi sürüyü yönetmenin, hayvanları dağ ve meralarda kayıpsız şekilde kontrol etmenin ciddi emek ve sorumluluk gerektirdiğini dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

Türkiye'nin en dürüst iş ilanı bu. Çünkü şehirde 590 bine 5 ayda ofiste çalışıyorsun. Wifi yok, Fanta yok, doğa yok. Sadece ekran ve trafik var. Adam en azından eşeklerini gösteriyor.

470 tane hayvana bakmak çok zordur 1 kişi mümkün değil yapamaz. 1000 hayvanı gözünüzün önüne getirin işte onun yarısı kadar hayvana bakacaksınız 4 tane kangala her gün yal hazırlamak bile başlı başına iş.

500 tane kuzuyu dağ bayır gezdir bir tanesini kaybetmeden. Kaybetsen cebinden gider. Kurt kapsa cebinden gider. Aylık 120 bin lira önermiş adam. Kuryelik yapsa risk yok bu parayı kazanır. Neden dağa çıkıp bu isi yapsın ki, üstelik de sürünün sahibi tüm riski çobana yüklerken.

İşi bırakıp 10 saniyeliğine düşünmedim değil.

Neresi burası, bul beni abi.