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5'İNCİ ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ ZİRVESİ BURSA'DA YAPILDI - Son Dakika

5'İNCİ ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ ZİRVESİ BURSA'DA YAPILDI

07.12.2021 14:49

BURSA, 5'inci Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

BURSA, 5'inci Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve Troya Çevre Derneği'nin işbirliği yaptığı projenin ev sahipliğini ise Nilüfer Belediyesi üstlendi. Enerji Kooperatifleri ve Ulus ötesi deneyimleri, sektörel işbirlikleri, yeşil mutabakat ve enerji dönüşümü için yasal mevzuat ve hazırlıkların konuşulduğu programa Yunanistan, Polonya, Gürcistan, Almanya ve Sırbistan'dan da konuşmacılar katıldı.

Bu yıl 5'inci si düzenlenen, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Zirvesi, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde yapıldı. Programın ev sahipliği konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin küresel iklim değişikliği ve bununla mücadeleyi sürdürebilme politikasını benimsediğine dikkat çekerek, 'Sera gazının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini giderek yoğunlaştırıyoruz. Özellikle Türkiye'de karbon salınımının azaltılmasına yönelik başkanlar sözleşmesine imza atan, ilk on belediyeden bir tanesi Nilüfer Belediyesi olmuştur. 2014 yılında imzalanan başkanlar sözleşmesi kapsamında Nilüfer'de karbon emisyonunun 2030 yılına yüzde 40 oranında azaltılmasını hedefliyoruz. Bütün çabamız daha yaşanılabilir, temiz ve duyarlı bir Nilüfer için' ifadelerini kullandı.

'ENERJİ SEKTÖRÜ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE'

Enerji sektörünün büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, şunları kaydetti:

'Bugün baktığımızda çevre sorunları, sürdürülebilirlik, kadının güçlendirilmesi, gençler dünyamızın ülkemizin en önemli meseleleri arasında yer alıyor. Bir değişim içinden geçtiğimiz kesin. Bu değişim bütün toplumsal sorumluluğu olan aktörlere sorumluluk yüklüyor. Özellikle bizim gibi tüm bölgeye, üretici güçlere bölgenin bütün sosyal, ekonomik yapısına dokunan yapılara daha da fazla sorumluluk yüklüyor. Biz kurumsal olarak daha sürdürülebilir bir çevre ve aynı zamanda kadınların sorunlarına ve güçlendirilmesi destek olma, gençlerin sorunu ve daha fazla istihdam için bunlarla ilgili şirketimizin bir rolü olduğu konusunda şirket yönetimi olarak hem fikiriz. Bu projede gündeme geldiğinde açıkçası biz bundan heyecan duyduk. Biz inanıyoruz ki, eğer çevre sorunları ile baş edeceksek, daha sürdürülebilir bir ekonomi inşa edeceksek bu artık daha paylaşımcı, katılımcı ve daha üretken yapılarla mümkün olabilir. Tüm meslek odalarının böyle bir yapının altında birleşmesi hem güçlü bir STK inşası anlamında ve bütün tecrübelerin paylaşılarak ortak değerin çoğaltılması anlamında güzel bir örnek. Dolayısıyla enerjinin tabana yakılarak katılımcılığın arttırabilmesi ve yeşil dönüşüm sağlanması açısında doğru bir adresteyiz. Bu değişim kaçınılmaz, biz ne kadar çaba sarf edersek o kadar güçlü bir gelecek inşa ederiz.'

'ENERJİDE KOOPERATİF ÇALIŞMALARI ÖNEM KAZANIYOR'

Troya Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kaya ise enerjide kooperatifçiliğin önemine dikkat çekti. Kaya, 'Enerji kooperatifleri özellikle yerelde yaşayan, belli bir bölgede olan insanların kendi elektrik ihtiyaçlarının kendilerinin karşılayabilmesidir. Bu devlet üzerindeki büyük yükün azaltılmasıdır. Devletin fosil yakıtlara vermiş olduğu enerji üretimi açısından desteğin de ortadan kaldırılmasıyla, dönüşüm gerektiğini gördük. Enerji kooperatifleri yereldeki ekonomik çok güçlü unsurlardır. Çünkü yerelde kuruldukları için, o yereldeki hizmet ve çalışmayı etkili şekilde yapabilirler. Avrupa'daki Yenilebilir Enerji Kooperatifleri Birliği, geçtiğimiz sene yaptığı araştırmada kıta Avrupası'nda bunun içinde Türkiye, Ukrayna ve doğu Avrupa ülkeleri de dahil, 2050 yılında elektrik enerjisinin yüzde 40'ının yenilebilir enerji kaynaklardan değil, topluluk bazlı yani kooperatiflerle enerji üretimini sağlayacağını gösteriyor. 2050'de ürettiğimiz elektriğin yüzde 40'ını sahipleri yani tüketiciler üretecektir. Burada özellikle UEDAŞ gibi dağıtım kurumlarına veya daha büyük enerji üreticilerine daha da büyük sorumluluklar düşmektedir. Daha küçük kapasite ile üretilen enerjinin, daha etkin bir şekilde kullanılması için koordinasyon çalışması yapılacak. Yenilebilir enerjinin bu şirketler tarafından da uygulanması süreci daha da önemli kılmaktadır' diye konuştu.

5'İNCİ ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ ZİRVESİ BURSA'DA YAPILDI
5'İNCİ ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ ZİRVESİ BURSA'DA YAPILDI
5'İNCİ ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ ZİRVESİ BURSA'DA YAPILDI
5'İNCİ ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ ZİRVESİ BURSA'DA YAPILDI
5'İNCİ ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ ZİRVESİ BURSA'DA YAPILDI

Yenilenebilir Enerji, geri dönüşüm, Enerji, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5'İNCİ ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ ZİRVESİ BURSA'DA YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5'İNCİ ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ ZİRVESİ BURSA'DA YAPILDI - Son Dakika
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