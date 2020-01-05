5 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
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5 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak "4 oyuncu alacağız""Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor""Trabzon zor deplasman""Başakşehir başarabilir""Şenol Güneş ile bir ivme yakalandı" İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz...

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Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak

"4 oyuncu alacağız"

"Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor"

"Trabzon zor deplasman"

"Başakşehir başarabilir"

"Şenol Güneş ile bir ivme yakalandı"

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok

"Oyuncu almak istiyoruz ancak bu sadece bizim isteğimizle olan bir şey değil"

"Hedefim hep kazanmaya yönelik"

**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**

MHK KIŞ SEMİNERİ

Üst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı MHK Kış Semineri, Antalya'da başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında start verecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 18.00 Siyah beyazlılar yeni sezona Antalya kampında hazıranıyor.

GALATASARAY

10.30 - 17.30 Sarı kırmızılı takım, ligin ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kampa girecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

18.00 Turuncu lacivertliler, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayacak.

GAZİANTEP FK

Kırmızı siyahlıların Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te yapacağı kamp start alacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Yeşil beyazlı takımın Antalya kampı devam edecek.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

İkinci yarı hazırlıkları sürüyor.

- Ayrca BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor da ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında başlayacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor

15.15 Darüşşafaka Tekfen - Teksüt Bandırma

17.30 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Sigortam.net İTÜ Basket

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş TRC İnşaat - Samsun Canik Belediyespor

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - BOTAŞ

AVRUPA LİGLERİ

14.00 Granada - Mallorca (İsmail Köybaşı)

20.00 Genoa - Sassuolo (Mert Müldür)

22.45 Roma - Torino ( Mert Çetin, Cengiz Ünder)

23.00 Celta Vigo - Osasuna (Okay Yokuşlu)


Denizlispor, Şenol Güneş, Başakşehir, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:24 Kaynak: DHA
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