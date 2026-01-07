5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti

5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
07.01.2026 17:10
Soma'da kuzeniyle fiyat yüzünden tartışan market sahibinin av tüfeğiyle kuzenini öldürmesi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde kuzeni Barış Canbaz'ı (43) 5 liralık fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren market işletmecisi Cavit Canbaz (60), tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Karamanlı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Barış Canbaz, amcasının oğlu ve aynı zamanda halasının eşi Cavit Canbaz'a ait markete gitti. Canbaz, Cavit Canbaz'ın her zaman aldığı sigarayı bu kez 5 TL daha pahalı sattığını öne sürünce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Cavit Canbaz, iş yerindeki av tüfeğiyle Barış Canbaz'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Barış Canbaz, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış Canbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Cavit Canbaz, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

