5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü - Son Dakika

5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü

6 saat önce

Hacı Bayram-ı Veli'nin her yönüyle ele alındığı 5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü, TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü, System.String[]

Hacı Bayram-ı Veli'nin her yönüyle ele alındığı 5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü, TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Ankara'nın sembol ismi ve manevi büyüklerinden olan Hacı Bayram-ı Veli'nin ele alındığı 5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü'ne Kalem Vakfı Başkanı Vahit Göktaş, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Adem Solmaz katıldı. Program, Ankara Kalkınma Ajansı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kalem Vakfının organizasyonu ile gerçekleştirildi. Sunuculuğunu oyuncu ve ses sanatçısı Necip Karakaya'nın yaptığı sempozyum, Fatih Koca'nın tasavvuf müziği dinletisi ile başladı, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını anlatan belgesel gösterimi ile devam etti. Açılış konuşmalarının ardından afiş ve kompozisyon yarışmalarında ödül kazanan öğrencilere hediye ve plaket takdim edildi. Ayrıca 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısı ile Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul öğrencisi Zeynep Rana Karakaya, İstiklal Marşı'nı okudu.


Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, "Ankara Kalkınma Ajansı olarak maddi kalkınmanın kesinlikle tek başına yeterli olmayacağı, kalkınma noktasında ilimizin beşeri ve manevi anlamda da kalkınmasını istiyoruz. Bu kapsamda toplumumuza ve insanlığa değer katan, Ankara'nın sembol değerlerinden olan Hacı Bayram-ı Veli'nin her yönüyle ele alındığı Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu'nun beşincisini Kalem Vakfı ile düzenliyoruz. Ankara Kalkınma Ajansı olarak ilimizin manevi anlamda kalkınmasını sağlayacak programları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.


Sempozyumda Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı, yaşadığı dönemin koşulları, tasavvufi görüşleri, dil ve edebiyatı ile dönemindeki Ahiler ve diğer tarikat temsilcileriyle olan ilişkileri ve Hacı Bayram-ı Veli'den Mehmet Akif'e Anadolu'da beka ve istiklal ruhu sekiz farklı oturumda ele alındı. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hacı Bayram, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi Diyanet bu hafta "Tedbir müminden takdir Allah'tandır" başlığıyla hutbede koronavirüsü işledi Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir

Son Dakika Haberleri
17:23 Kırsal mahallelerde çalışmalara hız verildi
17:22 Mısır'da şiddetli yağıştan evler çöktü: 5 ölü
17:22 Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
17:21 Ekiplerin mevsim çalışmaları devam ediyor
17:21 Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:24:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]