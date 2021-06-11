Üye Girişi
508 Peugeot Sport Engineered'ın reklam yüzü Novak Djokovic oldu - Son Dakika

508 Peugeot Sport Engineered'ın reklam yüzü Novak Djokovic oldu

11.06.2021 13:00
508 Peugeot Sport Engineered'ın reklam yüzü Novak Djokovic oldu, System.String[]

Fransa Açık Tenis Turnuvası’nı yıllardır destekleyen Peugeot, turnuvanın bu yılki etabıyla birlikte 508 Peugeot Sport Engineered için yeni reklam kampanyasını devreye aldı.

CARMEDYA.COM – Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı yıllardır destekleyen Peugeot, turnuvanın bu yılki etabıyla birlikte 508 Peugeot Sport Engineered için yeni reklam kampanyasını devreye aldı.

Kampanya yüzü ise ünlü tenisçi, 2016 Fransa Açık Tenis Turnuvası Şampiyonu ve aynı zamanda Peugeot'nun uluslararası marka elçisi Novak Djokovic oldu.

Bu kapsamda çevreci kimliğiyle bilinen ünlü tenisçi Djokovic ve 508 Peugeot Sport Engineered reklam filminde buluşuyor.

508 Peugeot Sport Engineered'ın reklam yüzü Novak Djokovic oldu

Novak Djokovic, 322 hafta boyunca ATP sıralamasında en üst sırada yer almayı başarmıştı.

Dört tekerlekten çekiş, şarj edilebilir hibrit benzinli güç-aktarma sistemi ve 360 HP güç ile 508 Peugeot Sport Engineered, WLTP standartlarına göre km başına 46 gram emisyon salımına sahip.

2021 Roland-Garros'un açılışında tanıtılan reklam kampanyasını değerlendiren Peugeot CEO'su Linda Jackson; "Peugeot'da Neo-Performance, düşük CO2 emisyonları için sportiflik ile elektrikli teknoloji arasında mükemmel bir işbirliği ortaya koyan sorumlu spor otomobiller anlamına geliyor. Dünyanın önde gelen tenisçisi Novak Djokovic, 508 Peugeot Sport Engineered aracımız için ideal bir marka elçisi. Yüksek performans ve çevresel sorumluluk, yeni reklam kampanyamıza da yansıyor" dedi.

508 Peugeot Sport Engineered'ın reklam yüzü Novak Djokovic oldu

Başarılı tenisçi Novak Djokovic ise: "Peugeot markasını formamda sergilemekten gurur duyuyorum ve 508 Peugeot Sport Engineered'a ilk binenlerden biri olmanın onurunu yaşadığım için çok mutluyum. Çevreyi korumaya çok önem veren bir sporcu ve sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak Peugeot'nun elektrikliye geçiş stratejisini yürekten destekliyorum. Ayrıca Peugeot'nun tüm Roland Garros oyuncularına tamamen elektrikli bir araç filosu ile ulaşım sağlıyor olmasını da takdir ediyorum" açıklamalarında bulundu.

508 Peugeot Sport Engineered'ın reklam yüzü Novak Djokovic oldu

Roland Garros, Peugeot, Fransa, Tenis, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil 508 Peugeot Sport Engineered'ın reklam yüzü Novak Djokovic oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş 14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 14:39 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!
Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı 14:24 Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı 14:21 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı 14:15 Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı
Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti 13:37 Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 13:25 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş
14:47 Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı
14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu
14:42 Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar
14:35 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor
14:23 Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı
14:20 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı
14:19 Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu
14:05 Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hareket! Resmi hesap Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı
13:55 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, K-Pop için sert konuştu: Kötü bir kanser gibi
Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı         
14:52
Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı         
14:47
Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar         
14:42
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor         
14:36
Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı         
14:24
Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu         
14:20
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?         
13:38
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum         
13:23
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti         
12:11
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 14:59:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 508 Peugeot Sport Engineered'ın reklam yüzü Novak Djokovic oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement