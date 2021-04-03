Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var - Son Dakika

Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var

03.04.2021 20:40
Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var, System.String[]

Bir süredir skandallar ile gündeme gelen Facebook, bu kez de hack skandalına imza attı. Bir web sitesinde 533 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri ücretsiz yayınlandı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın olduğu belirtildi.

Düşük seviyeli olarak nitelendirilen bir hacker forum sitesi, 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştı.

TÜRKİYE'DEN 19 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ VAR

Business Insider'da yer alan habere göre, 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor. 19 milyondan fazla Türk kullanıcının bilgileri de yayınlanan veritabanında bulunuyor.

Telefon numarası, doğum yeri ve tarihi, Facebook ID numarası ve e-posta gibi kişisel bilgilerin yer aldığı sızıntıyı kontrol eden Insider, birkaç kaydı doğruladıklarını açıkladı.

533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var

"BİRÇOK KİŞİ MADDİ ZARARA UĞRAYACAK"

Siber istihbarat firması Hudson Rock'ın CTO'su Alon Gal, "Yayınlanan sızıntı nedeniyle sosyal mühendislik saldırıları artacak. Ayrıca birçok kişinin bu sızıntılar nedeniyle hackleneceğini veya maddi zarara uğrayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilgilerin ücretsiz yayınlandığını belirten Alon Gal, "Görünüşe göre Facebook, bilgileri sızdırılan kullanıcılar ile ilgili yardımcı olamayacak. Ancak şirketin olası dolandırıcılık ve hack girişimleri için kullanıcıları uyarması gerekiyor" dedi.

533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var

OCAK AYINDA DA BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Ocak ayında aynı web sitesinde Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerini sızdırmaya yarayan yazılımın satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Ücretsiz olarak yayınlanan bilgiler, 2019 yılında Facebook açığından yararlanarak sızıdırılan bilgileri akıllara getirdi. Facebook, her ne kadar açığı kapattıklarını açıklasa da bazı analistler, yayınlanan bilgilerin 2019 yılındakine benzer bir güvenlik açığıyla elde edildiğini düşünüyor.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Henüz Facebook yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi.

Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var

Facebook, Hacker, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var - Son Dakika


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