56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

BURSA - Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saatlerin 21.00 olmasıyla başladı. Toplam 56 saat sürecek olan kısıtlamada, Bursa emniyet güçleri kentin dört bir yanında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu 81 ili kapsayan 56 saatlik kısıtlama saatlerin 21.00 olmasıyla başladı. 7 Aralık Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan kısıtlama sebebiyle cumartesi ve pazar günlerinde sokağa çıkılamayacak. Bursa'da da İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde uygulanan kısıtlamayla, günde binlerce aracın geçtiği Bursa- İzmir yolundaki uygulama drone ile havadan görüntülendi.

Kentin birçok bölgesindeki kontrol noktalarında vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarılırken, şüpheli görülen kişiler üzerinde ise evrak kontrolü yapıldı.