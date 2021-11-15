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57 yaşındaki kadından 85 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

57 yaşındaki kadından 85 gündür haber alınamıyor

15.11.2021 10:36

57 yaşındaki kadından 85 gündür haber alınamıyor Düğüne gittiği Uşak'ta esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan ve 22 Ağustos günü Uşak iline düğüne giden Nurcan Tekin'den 85 gündür haber alınamıyor.

57 yaşındaki kadından 85 gündür haber alınamıyor

Düğüne gittiği Uşak'ta esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı

ZONGULDAK - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan ve 22 Ağustos günü Uşak iline düğüne giden Nurcan Tekin'den 85 gündür haber alınamıyor. Endişeli bekleyişini sürdüren aile, annelerinin bulunmasını istiyor.

22 Ağustos 2021 tarihinde kız kardeşi ve onun eşi ile birlikte yakınlarının düğününe katılmak için Uşak Güre Köyü'ne giden 3 çocuk annesi Nurcan Tekin (57), düğün sonrası sabaha karşı 04.00 sıralarında kaldığı evden dışarı çıkarak kayıplara karıştı. Nurcan Tekin'in İzmir - Ankara otoyolu üzerinde yer alan bir dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de yer alırken, Jandarma Komutanlığı, AFAD ve bir çok özel ekibin de başlattığı çalışmalarda kendisine ulaşılamadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Alemdar Anadolu Lisesi'nde İngilizce Öğretmenliği yapan Şekibe Küçük Tekinkılıç, annesinin kaybolduğu haberini alır almaz Uşak'a giderek arama çalışmalarına katıldı. Köylüler ve bölge halkı ile birlikte günlerce annesini aradıklarını anlatan Tekinkılıç, görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

Tır şoförlerini görünce saklandığı iddiası

Düğün sonrası annesi ile telefonda konuştuklarını da belirten Tekinkılıç açıklamasında, "Güre Köyü'ndeki düğün sonrası sabah saat 04.30 gibi annem, sağlıklı bir çıkış değil, pijamalarıyla, yanına telefon ve kimlik almadan evden ayrılıyor. Herhangi bir tedavi gördüğü bir durum yoktu. Orada ne yaşadı bilmiyorum. Köy içindeki kameralarda görüntüleri var, sadece kolunda 3 tane bileziği var. Ardından 3 kilometre sonra dinlenme tesisinin kamerasına yansıyor. 13 kilometre uzaklıkta bir görgü tanığı, annemi gördüğünü söylüyor. Devamlı olarak otoban kenarından ilerlediği görülüyor. Arama çalışmalarına biz de katıldık, AFAD, Jandarma, diğer ekipler 3-4 gün çok yoğun arama çalışması yapıldı. 1 hafta önce kadavra köpekleri ile arandı, o bölgede ölseydi bulunurdu. Birileri arabasına almış olabilir, kendisini ifade edemiyor olabilir. Ama birileri mutlaka görmüş olabilir, İzmir - Ankara otobanı burası. Biz bu süreçte insanlardan biraz dikkat etmelerini, akıllarına gelen bir şey varsa ihbar etmelerini istiyoruz. Uşak Güre ve çevresi ile otoban kenarındaki dinlenme tesisinin çevresi tamamen arandı. Son görgü tanığına göre, tır şoförlerini görüyor ve saklandığını söylediği için; ben kardeşlerimle beraber, diğer insanlardan korkmuş olabileceğini düşünerek bağıra bağıra annemizi aradık. Orada olsaydı bir şekilde bulacağımızı düşünüyoruz. Oradan bir araca bindirilmiş, Türkiye'nin her yerinde olabilir." İfadelerini kullandı.

Tekinkılıç, "herhangi bir sorunu yoktu"

Yakın zamanda annesinin sağlık kontrollerini yaptırdıklarını vurgulayan Tekinkılıç, annesinden haber bekliyor. Şekibe Küçük Tekinkılıç şunları söyledi:

"Annemin teşhisi konulmuş herhangi bir sorunu yoktu. Ama bir karamsarlığı, bir durgunluğu vardı onun için psikiyatriye de gitmiştik. Psikiyatrinin de söylediği herhangi bir sorunu, Alzheimer tarzı durumu yoktu. Ben 15 gün yanında kaldım, sağlık kontrollerini yaptırdık. Herhangi bir sağlık problemi yoktu, hafif bir depresif durumu vardı."

Yol kenarında yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan Güre köyünde yer alan güvenlik kamerası ile dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına, Nurcan Tekin'in yolda yürüdüğü anlar saniye saniye yansıdığı görülüyor.

57 yaşındaki kadından 85 gündür haber alınamıyor
57 yaşındaki kadından 85 gündür haber alınamıyor
57 yaşındaki kadından 85 gündür haber alınamıyor
57 yaşındaki kadından 85 gündür haber alınamıyor

Zonguldak, Balıkesir, Düğün, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 57 yaşındaki kadından 85 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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