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59. Uluslararası Bursa Festivali 11 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

59. Uluslararası Bursa Festivali 11 Ağustos'ta başlayacak

09.07.2021 17:01
59. Uluslararası Bursa Festivali 11 Ağustos'ta başlayacak, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, 11-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, 11-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, 33 yıldır yapılan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması yerine 2-6 Ağustos tarihlerinde ildeki halk dansları topluluklarıyla 17 ilçeyi kapsayacak folklor şöleni yapılacak.

Etkinlik biletleri, 16 Temmuz'dan itibaren "biletinial.com" internet sitesinden, 26 Temmuz'dan itibaren de Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Park ve Kültürpark Açıkhava gişelerinden alınabilecek.

Festival kapsamında, Açık Hava Tiyatrosu Sahnesi'nde 11 Ağustos'ta Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Hakan Aysev, 13 Ağustos'ta Cem Adrian ve Melis Sökmen, 14 Ağustos'ta Senforocok, 16 Ağustos'ta Armin Muzeferija, 20 Ağustos'ta Mustafa Keser ve Emrah Keser, 21 Ağustos'ta Ziynet Sali, 23 Ağustos'ta Keşanlı Ali Destanı, 24 Ağustos'ta Della Miles, 25 Ağustos'ta Eypio ve Tuğçe Kandemir, 27 Ağustos'ta Haluk Levent, 28 Ağustos'ta Fettah Can ve Cansu Kurtçu, 30 Ağustos'ta Ebru Gündeş sahne alacak.

Aynı sahnede 18 Ağustos'ta düzenlenecek "90'lar Pop Gecesi"nde Yonca Evcimik, Burak Kut, Grup Vitamin, Mansur Ark ve Ferda Anıl Yarkın, sevilen şarkılarını seslendirecek.

Festivalde 10 sağlık çalışanı ve 10 engelli misafir edilecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir otelde düzenlenen, festivalin tanıtım toplantısında, Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olan Uluslararası Bursa Festivali'nin 1962'den beri yapıldığını söyledi.

İlk yıllardan itibaren farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin her yıl daha da zenginleşen içerikle dünya kültürünü Bursa'da buluşturduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Geçen yıl pandemi süreci dolayısıyla yapılamayan 59. Uluslararası Bursa Festivali bu yıl, 11-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Her yıl festivalden sonra yapılan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nı pandemi şartlarından dolayı önümüzdeki yıla erteliyoruz. Bunun yerine yapacağımız folklor şölenini gelecek yıllarda festival öncesi etkinliği olarak gelenekselleştirmek istiyoruz."

Aktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığının festivale ilk kez sponsor olduğuna dikkati çekerek, etkinlikler boyunca 13 konserde 10 sağlık çalışanı ve 10 engelliyi misafir edeceklerini aktardı.

BKSTV Başkanı Özer Matlı da Açık Hava Tiyatrosu Sahnesi'nin ilk kez yenilendiğini anlattı. Festival özleminin nihayet bittiğini belirten Matlı, "BKSTV, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenleyeceği festivalle halkı özlem duyduğu sanatçı ve etkinliklerle buluşturacak." ifadesini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de "Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere BKSTV ve bütün kurumlarıyla Bursa'nın geleceğini hedefleyen bir ekip var. Bursa, 2022 ve 2023'e giden süreçte kültür ve turizmin ön plana çıkacağı bir kent olacak." değerlendirmesinde bulundu.

59. Uluslararası Bursa Festivali 11 Ağustos'ta başlayacak
59. Uluslararası Bursa Festivali 11 Ağustos'ta başlayacak
59. Uluslararası Bursa Festivali 11 Ağustos'ta başlayacak

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos, Turizm, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 59. Uluslararası Bursa Festivali 11 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika


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