6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi

Galatasaray 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Romanya'nın Universitatea Craiova takımından Alexandru Cicaldau'yu renklerine kattı. Gheorghe Hagi transferin ardından çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

"BUNLAR YALAN"

Gheorge Hagi, "Bu transfer sonrası bonservis bedelinin %30'unu alacağımızı okudum, bunlar yalan. Farul Constanta olarak yetiştirme bedeli anlamında para alacağız ama bu düşük bir rakam" dedi.

SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin mali detaylarını açıkladı. Galatasaray, Alexandru Cicaldau için Rumen ekibine 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini vurguladı. KAP'a yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.

(Skorer)