Galatasaray 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Romanya'nın Universitatea Craiova takımından Alexandru Cicaldau'yu renklerine kattı. Gheorghe Hagi transferin ardından çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.
Gheorge Hagi, "Bu transfer sonrası bonservis bedelinin %30'unu alacağımızı okudum, bunlar yalan. Farul Constanta olarak yetiştirme bedeli anlamında para alacağız ama bu düşük bir rakam" dedi.
Sarı-kırmızılı kulüp Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin mali detaylarını açıkladı. Galatasaray, Alexandru Cicaldau için Rumen ekibine 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini vurguladı. KAP'a yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.
(Skorer)
Son Dakika › Spor › 6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi - Son Dakika Spor