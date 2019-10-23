6. Niğde Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı

Niğde'de Valilik ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 6. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, nüfusunun yüzde 70'inin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığı Niğde'nin elma, patates, lahana ve kiraz üretiminde ülkede lider illerden biri olduğunu söyledi.

Fuarın çiftçileri sektördeki yeniliklerle buluşturup, tüm paydaşları bir araya getirdiğini ve aynı zamanda Niğde tarımının gelişmesine katkı sağladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Ekilebilir alanların azalması ile ters orantılı olarak nüfusun artması, ihtiyacın çeşitlenmesi daha teknolojik verimli üretim metotlarını zorunlu kılmıştır. Diğer taraftan tüketicinin bilinçlenmesi ve beslenmeye dayalı sağlık sorunlarının artması, üretimde kalite, sağlık ve hijyen gibi kavramları da beraberinde getirmiştir. Beslenme gibi en temel insani ihtiyacın yerel kaynaklarla giderilmesi ülkeler için de son derece stratejik bir konudur. Bu nedenle devletimiz her zaman çiftçimizin ve üreticinin yanında olmuş, farklı tür ve miktarlarda destek ve teşvikler vermiş ve vermeye de devam etmektedir.

Şimşek, Niğde'nin hayvan varlığı ile hayvansal ve tarımsal üretimde bölgesinde önemli bir konumda olduğuna dikkati çekerek, özellikle et üretimi amaçlı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kurduklarında bu alanda adından çokça söz edilir bir kent haline geleceğini kaydetti.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu da tarım fuarına olan ilgili her yıl artırma gayreti içinde olduklarını ifade ederek, tarım sektörünün hem Niğde hem de Türkiye açısından önemli ve stratejik bir sektör olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından fuar ziyarete açıldı. Açılışa, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, bazı siyasi partilerin temsilcileri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile sektör temsilcileri katıldı.

Tarım makineleri, hayvancılık, tavukçuluk, yem, su ürünleri, balıkçılık, arıcılık, gıda, çiçekçilik ve ekipmanlarının sergilendiği fuara, yaklaşık 130 firma katılıyor.

Fuar, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.