6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

17.06.2022 12:02

Yurt geneli ve sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlarla teröre geçit verilmiyor.

Yurt geneli ve sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlarla teröre geçit verilmiyor. Kahraman askerimiz 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi. Haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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