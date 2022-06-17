6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Irak 'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

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