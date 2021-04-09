6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Antalya'da başladı

Antalya'da, 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) müsabakası başladı.

Kemer ilçesindeki bir otelin spor salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 26 ülkeden yaklaşık 1200 sporcu katıldı.

Sporcular ilk gün elemeler ve bazı branşlarda çeyrek final müsabakalarında rakipleriyle karşılaştı.

Turnuvada, 13-22 Ağustos'ta Macaristan'ın Gyor şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 10-19 Eylül'de Konya'da gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları ile 5-14 Kasım'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular da belirlenecek.

Öte yandan açılış seremonisine Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Başkanı Roy Baker ile Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı ve WAKO Asbaşkanı Salim Kayıcı da katıldı.

Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, 11 Nisan'da sona erecek.