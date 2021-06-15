Sivas'ın Gürün ilçesinden Elazığ 'a giden rüzgar gülleri pervaneleri ilçede trafikte kısa süreli aksama yaşattı. Dev rüzgar gülleri kanatları ilçe merkezine geldiği sırada vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. 60 metre uzunluğundaki pervanelerin geçişi sırasında yol tamamen kapandı. Rüzgar gülü pervanelerinin kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı.

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu.

Sivas 'ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu

60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı

Son Dakika › 3. Sayfa › 60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı - Son Dakika

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