60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı
Sivas'ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu.
Sivas'ın Gürün ilçesinden Elazığ'a giden rüzgar gülleri pervaneleri ilçede trafikte kısa süreli aksama yaşattı. Dev rüzgar gülleri kanatları ilçe merkezine geldiği sırada vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. 60 metre uzunluğundaki pervanelerin geçişi sırasında yol tamamen kapandı. Rüzgar gülü pervanelerinin kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı - Son Dakika