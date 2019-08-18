Son Dakika Haberleri: 66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
Son Dakika Kültür Sanat Haber

66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde, "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali"nde şarkıcılar Ali Kınık ile Mustafa Ceceli konser verdi.

66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde, "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali"nde şarkıcılar Ali Kınık ile Mustafa Ceceli konser verdi.
Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, ilçenin Güreş Sahası'nda düzenlenen konser öncesinde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu tür etkinliklerde hemşehrilerinin hasret giderdiğini belirtti.
Özkan, "Bu konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm Darende halkına, derneklerimize, iş adamlarımıza ve protokolümüze teşekkür ediyorum. Bizlere verilen bu destekler daha iyi işler yapmamız için ışık oluyor." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği teşekkür mesajları okundu.
Daha sonra şarkıcılar Ali Kınık ve Mustafa Ceceli sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konseri çok sayıda kişi izledi.
Ali Kınık, Darende, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da konser veren Sıla'nın sahne öncesi elbisesine yağ döküldü
Harbiye'de konser veren Linet, oryantal şovuyla hayranlarından tam not aldı Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı Şarkıcı Devran Çağlar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 02:33:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]