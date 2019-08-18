66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
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Malatya'nın Darende ilçesinde, "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali"nde şarkıcılar Ali Kınık ile Mustafa Ceceli konser verdi.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:59 Kaynak: AA
'nın Darende
ilçesinde, "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali"nde şarkıcılar Ali Kınık
ile Mustafa Ceceli
konser verdi.
Darende Belediye Başkanı İsa Özkan
, ilçenin Güreş Sahası'nda düzenlenen konser öncesinde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu tür etkinliklerde hemşehrilerinin hasret giderdiğini belirtti.
Özkan, "Bu konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm Darende halkına, derneklerimize, iş adamlarımıza ve protokolümüze teşekkür ediyorum. Bizlere verilen bu destekler daha iyi işler yapmamız için ışık oluyor." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin gönderdiği teşekkür mesajları okundu.
Daha sonra şarkıcılar Ali Kınık ve Mustafa Ceceli sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konseri çok sayıda kişi izledi.
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