Son Dakika Haberleri: 7 ay sonra cansız bedeni bulunan dağcı, toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

7 ay sonra cansız bedeni bulunan dağcı, toprağa verildi

1 saat önce

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı ardından dönüş yolunda düşen çığın altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un (26), cansız bedeni, 7 ay sonra bulundu.

7 ay sonra cansız bedeni bulunan dağcı, toprağa verildi, System.String[]
NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı ardından dönüş yolunda düşen çığın altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un (26), cansız bedeni, 7 ay sonra bulundu. Karakoç'un cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.
Geçen yıl aralık ayında Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren Hilal İşcan ile Mustafa Kemal Karakoç, inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İşcan, kar kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, Karakoç'a ise ulaşılamadı.
Kazanın meydana geldiği günden bugüne arama faaliyetlerine devam eden AFAD ve jandarma ekipleri, dün Mustafa Kemal Karakoç'un cansız bedenine ulaştı. Askeri helikopterle Çamarda Devlet Hastanesi'ne götürülen Karakoç'un cesedi, baba Mehmet Karakoç ile yakınları tarafından teşhis edildi. Genç dağcının ailesi cenazeyi Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi'ne getirdi. Mustafa Kemal Karakoç'un cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Atlantı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
Çamardı, Atlantı, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sezai Temelli'den çağrı: Gelin ilk adımı biz atalım Son dakika! AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan trafik kazası geçirdi Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor! Şanlıurfalılar patentini alacak Numan Kurtulmuş'tan "Ali Babacan" çıkışı: İsteyen, istediği partiyi kurabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:14:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 ay sonra cansız bedeni bulunan dağcı, toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]