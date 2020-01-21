7 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı - Son Dakika

7 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
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ANKARA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 5'i ihraç 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:22 Kaynak: DHA
ANKARA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 5'i ihraç 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, MEB'den 5'i ihraç, 11'i aktif görevde olan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta çalışma başlatıldı.
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