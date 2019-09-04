'7. Koğuştaki Mucize' filminin dikkat çekici afişi yayınlandı

Konusu ve başarılı oyunculardan oluşan kalabalık oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu olan filmin dikkat çeken afişi yayınlandı.

Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda hem televizyon hem de beyazperdede birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, genç neslin başarılı oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı '7.Koğuştaki Mucize' filminin vizyon afişi yayınlandı.

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimler yer alıyor.

Başta ülkesinde olmak üzere dünyanın dört bir yanında ciddi bir gişe başarısı yakalayan Güney Kore yapımı 'Miracle in Cell No. 7'dan Türkiye'ye uyarlanan, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu'nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat'ın yazdığı film, aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatıyor.