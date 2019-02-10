7 Köpek Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
1 saat önce
Konya'nın Bozkır ilçesinde 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu.
Konya
'nın Bozkır
ilçesinde 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gölcük
Yaylası'na yürüyüş yapmak için giden dört arkadaş, yol kenarındaki karların üzerinde gördükleri kan izlerini takip edince ayaklarından bağlanmış 7 köpeğin ölüsünü buldu.
Yürüyüş yapanlardan Cemil Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozkır- Antalya
kara yolunda dört arkadaş yürüyüş yaptıklarını söyledi.
Bölgeden geçerken tesadüfen kan izleri gördüklerini ifade eden Türkan, "Yaklaştığımızda ayakları bağlanmış 7 köpek ölüsü gördük. Dehşete kapıldık. Büyük ihtimalle dün atılmış." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:18 Kaynak: AA
Okulda Merdiven Boşluğuna Düşen Yemek Şirketi Çalışanı Kadın Öldü
Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt'un Ölümü Ünlüleri Yasa Boğdu
Konya'da Bir İş Adamı, Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
Tutuklama Kararını Duyan Zanlı, Adliyenin İkinci Katından Atladı