700 kişiye istihdam sağlayacak tesisin temeli atıldı

Manisa'nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etapta 206 dönüm arazi üzerinde zirai ilaç ve tohum sektöründe faaliyet gerçekleştirecek olan Agrobest Gruba ait 200 milyon liralık üretim tesislerinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 2020 yılında üretime başlayacak olan tesislerde 700 kişi istihdam edilecek.



Türkiye'de hiç üretilmeyen zirai ilaç ham maddelerinin üretileceği tesisin temeli Manisa'nın Salihli Organize Sanayi Bölgesinde atıldı. Tamamlandığında 700 kişiye istihdam sağlayacak tesis 200 milyon TL'ye mal olacak.



Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, zirai ilaç ve tohum sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından olduklarını belirterek Salihli OSB'de 206 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 120 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi kuracaklarını söyledi. Firmanın 2002 yılında kurulduğunu ve 25'ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Eroğlu, "10 yıldır arsa arıyorduk. Bize her konuda destek olan belediye başkanımıza firmam adına ve ülkem adına teşekkür ediyorum. 70 bin metrekare kapalı alan üzerine yapılan tesisimizin ilk bölümünü 2020'de hizmete açacağız. Bu tesiste, ülkemizde hiç üretilmeyen zirai ilaç ham maddesi üreteceğiz. Böylelikle, ithalata ödenen dövizler ülkemizde kalacak. Grup olarak, güvenilir tarımı ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Törene katılan başta valimiz olmak üzere belediye başkanımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



"Salihlimize ve Agrobest Gruba hayırlı olsun" diyerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, Salihli OSB'de tarihi bir güne tanıklık edildiğini ifade ederek Agrobest Grup tarafından 200 milyon liralık yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacağını müjdeledi. Salihli'de işsizliğin OSB ile önleneceğini vurgulayan Başkan Kayda, "Salihlimizin kaderini değiştirdik. Müteşebbis heyetten aldığımız yetki ile 1.355 dönüm araziyi kısa zamanda kamulaştırdık ve 2. Etapta yer alan 99 parselin yüzde 80'ini tahsis ettik. OSB'nin tüm altyapısını bitirdik ve 3. Etap için çalışmalara başladık. 3. Etap için 700 dönüm arazimiz var bu konuda valimizden ve hükümetimizden destek bekliyoruz. OSB İdari Binasının da inşaatı başladı. Salihli OSB, Ege Bölgesinin parlayan yıldızı olacak. Yeni fabrikalarla birlikte 10 bin insanımıza ekmek kapısı açtık. Bunu 4 ile çarpın 40 bin kişiye ekmek kapısı açtık bu da Salihli'nin dörtte biri yapar. Salihli OSB'yi tercih eden tüm yatırımcılarımıza hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.



"Bu yatırımlar gerçek vatanperverliktir"



Konuşmasına, "Bizim üretime, istihdama ve ihracat yapmaya ihtiyacımız var" diyerek başlayan Vali Ahmet Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yatırımlar gerçek bir vatanperverlik. Dışa bağımlığı azaltıyor. İstihdam sağlıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle vatanını seven vatandaşları olduğu müddetçe daha da ileriye gidecek. OSB'nin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize ve yatırımcılarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."



Vali Ahmet Deniz konuşmasının sonunda Agrobest Grup AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu'nu Salihli'ye yatırım yapması nedeniyle tebrik ederek kutladı. Konuşmaların ardından, Manisa Valisi ve Salihli OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Ahmet Deniz, Salihli Belediye Başkanı ve Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu tarafından tesisin temeli atıldı.



Temel atma törenine, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MCBÜ Rektörü Ahmet Ataç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ile davetliler katıldı. - MANİSA