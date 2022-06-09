77 gündür aranan Hasan'ın cesedi Kızılırmak'ta köprü ayaklarına sıkışmış şekilde bulundu - Son Dakika
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77 gündür aranan Hasan'ın cesedi Kızılırmak'ta köprü ayaklarına sıkışmış şekilde bulundu

09.06.2022 20:02
77 gündür aranan Hasan'ın cesedi Kızılırmak'ta köprü ayaklarına sıkışmış şekilde bulundu

77 gündür aranan Hasan'ın cesedi Kızılırmak'ta köprü ayaklarına sıkışmış şekilde bulunduKIRŞEHİR Kırşehir'de bir çoban, Aksaray sınırında bulunan bir köprünün ayağına sıkışmış halde bir erkek cesedi buldu.

77 gündür aranan Hasan'ın cesedi Kızılırmak'ta köprü ayaklarına sıkışmış şekilde bulundu

KIRŞEHİR Kırşehir'de bir çoban, Aksaray sınırında bulunan bir köprünün ayağına sıkışmış halde bir erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen ekiplerce ceset sıkıştığı yerden çıkartılırken, cesedin 77 gün önce kız arkadaşıyla birlikte öldürüldükten sonra Kızılırmak'a atılan Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Kızılırmak'ın geçtiği Sarıyahşi köprüsü yakınlarında yemek yiyecek olan çoban Hızır İlyas Aydemir, köprünün ayaklarına sıkışmış halde erkek cesedi gördü. Aydemir tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine AFAD, sağlık, Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, JAK, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışmalara başlarken bölgeye incelemelerde bulunmak üzere Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de geldi.

77 gündür seferber olundu

25 Mart tarihinde Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'den haber alamayan aileleri kayıp ihbarında bulunmuş, ve ihbardan sonra başlatılan çalışmalar sonucunda Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan Ş.E. ve S.A.'nın gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin cesetleri attıkları bölgeyi göstermesinin ardından yapılan arama çalışmalarında kayıp ihbarından 3 gün sonra Şeyma Demir'in cansız bedeni, ters kelepçelenmiş ve ensesinden tabancayla vurulmuş halde Kızılırmak'ta bulunmuştu. İhbar tarihinden bu yana kayıp Hasan Aydoğan'ı arama çalışması ise aralıksız devam etti. Helikopter desteği ile birlikte AFAD, jandarma sualtı ekipleri, JAK ekipleri gencin bulunması için seferber oldu.

Atıldığı yerden 30 kilometre uzakta bulundu

Erkek cesedinin, şüpheliler Ş.E. ve S.A.'nın ifadelerinde attıkları belirttiği bölgeden 30 kilometre uzakta bulunduğu öğrenilirken Hasan'ın ailesi tarafından tespit edilen cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 77 gündür aranan Hasan'ın cesedi Kızılırmak'ta köprü ayaklarına sıkışmış şekilde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 77 gündür aranan Hasan'ın cesedi Kızılırmak'ta köprü ayaklarına sıkışmış şekilde bulundu - Son Dakika
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