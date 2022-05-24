8'inci Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali'nin lansmanı yapıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali'nin lansmanı yapıldı.

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Hz. Muhammed'inve bıraktığı mirasın daha iyi, anlaşılması adına sinema alanında düzenlenen 8. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali başladı. Festival, bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü'nün destekleriyle düzenleniyor. Beyoğlu Aynalıkavak Kasrı'nın bahçesinde, 3. Selim Musiki Müzesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenen festivalin basın lansmanına AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sinema ve sanat camiasından önemli isimler katıldı.

Lansman da konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, "İnsanlığın değerler kıyameti yaşadığı, yüreklerin çölleştiği bir dönemde, görsel ahlaksızlığın teşvik edildiği, sunulduğu ve insan fıtratını bozduğu bir dönemde böyle muhteşem bir projeyi ortaya koyan vakfımızı ve yöneticilerini tebrik ediyorum. İnşallah uzun metrajlı filmlerin festivallerine, insanlığın dertlerini gündeme getiren, ahlakı, insanlık değerlerini önceleyen filmlerin Türkiye'de festivallerine vesile olur bu çalışma" açıklamasında bulundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali'nin uluslararası olması Hz. Peygamber'in dünyaya tanıtılması bakımından her birimize ayrı bir sorumluluk katıyor. Sadece dünyanın başka ülkelerinde değil Türk sinemasında da çokça yapılması, kutlu nebinin anlatılması için bu tür festivallerin yapılmasını çokça arzuluyorum. Onlarca, yüzlerce kitabın anlatamadığını kısa bir film 10-15 dakika içerisinde dünyaya kutlu nebiyi anlatabilir. O bakımdan bu tür festivaller çokça kıymetli. Beyoğlu Belediye Başkanı ve bir sinemasever olarak sinemanın, tiyatronun doğum yerinde böyle bir festivale ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir onur. İnanıyorum ki bu tür festivallerle kendi medeniyet değerlerimiz ve ölçülerimizle bizi biz yapan değerlerin dünyaya anlatılması bakımından fevkalade isabetli olacaktır" şeklinde konuştu.

8'inci Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali'nin danışma kurulunda Halil Kardaş, Nuray Kayacan, Koray Sevindi; festival direktörlüğünde Cemil Nazlı ve son taslak direktörlüğünde ise Belkıs Bayrak bulunuyor. Yarışmacılar, 23 Eylül 2022 tarihine kadar festivale başvurabilir.