Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anlamlı Ziyaret

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anlamlı Ziyaret

1 saat önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, doğuştan kas rahatsızlığı bulunan ve 8 Martta 18 yaşına giren Serdar Atmaca'nın doğum günü davetine katılarak doğum gününü kutladı, yıllarca fedakarca hastasına bakan annesi Hanife Hanım'a çiçek takdim edip, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, doğuştan kas rahatsızlığı bulunan ve 8 Martta 18 yaşına giren Serdar Atmaca'nın doğum günü davetine katılarak doğum gününü kutladı, yıllarca fedakarca hastasına bakan annesi Hanife Hanım'a çiçek takdim edip, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Dr. Bilge; bu anlamlı günde hastalarına bakan kadınlarımızı ziyaret etmek istediklerini belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak, hastalarına bakan kadınlarımızı bu özel günde ziyaret ederek hem hastalarına geçmiş olsun dileklerimizi iletip hem de günlerini kutladık. Bu vesile ile Serdar'a yıllarca bakan annesi Hanife Hanımın nezdinde bütün kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Serdar'a, Sağlık Müdürlüğü Basın ve İletişim Birimi personeli, fotoğraf sanatçısı Battal Gazi Barlas tarafından çekilen 'Çocuksu Hayaller' isimli fotoğraf, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ise Eskişehirspor forması hediye etti..

Doğuştan kas rahatsızlığı bulunan Serdar'ın annesi Hanife Atmaca ise, Kadınlar Gününü ilk defa kutlandığını söyleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve "Sağlık Müdürü ve başhekim bugün Serdar'ın doğum gününde ziyaretimize gelerek yanında oldular, oğlumuzu ve bizleri mutlu ederek moral verdiler. Kendilerinin bu duyarlılıklarına teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Eskişehir, Hanife, Dünya Kadınlar Günü, Yaşam
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