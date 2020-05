8 Mayıs'ta 800 kitap topladılar - Son Dakika

Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliği, "8 Mayıs'ta 800 Kitap" diyerek başlattığı kampanyada 800 kitap topladı.



Genç Kızılay Kızılcahamam Başkanı Yaşar Yılmaz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kızılcahamam'da kitap okumayan çocuk kalmayacak, kapınız çalabilir her an kitabınız evinize gelebilir diyerek, Genç Kızılay Kızılcahamam olarak başlattığımız kitap seferberliği kampanyası kapsamında hedefimiz olan kitap sayısını geçtik. Kitaplarımız öğretmenlerimizin ellerinden geçerek ayrıştırması yapıldı. Bizlere destek olan Kızılcahamam Kaymakamımız Can Aksoy, Başkanımız Süleyman Acar'a Kızılay Kızılcahamam Şube Başkanımız Yılmaz Özbek'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a, öğretmenlerimize ve 43 duyarlı kitapsever bağışçımıza teşekkür ederim."