8 Mayıs'ta 800 kitap topladılar - Son Dakika

8 Mayıs'ta 800 kitap topladılar

Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliği, "8 Mayıs'ta 800 Kitap" diyerek başlattığı kampanyada 800 kitap topladı.

Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliği, "8 Mayıs'ta 800 Kitap" diyerek başlattığı kampanyada 800 kitap topladı.

Genç Kızılay Kızılcahamam Başkanı Yaşar Yılmaz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Kızılcahamam'da kitap okumayan çocuk kalmayacak, kapınız çalabilir her an kitabınız evinize gelebilir diyerek, Genç Kızılay Kızılcahamam olarak başlattığımız kitap seferberliği kampanyası kapsamında hedefimiz olan kitap sayısını geçtik. Kitaplarımız öğretmenlerimizin ellerinden geçerek ayrıştırması yapıldı. Bizlere destek olan Kızılcahamam Kaymakamımız Can Aksoy, Başkanımız Süleyman Acar'a Kızılay Kızılcahamam Şube Başkanımız Yılmaz Özbek'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a, öğretmenlerimize ve 43 duyarlı kitapsever bağışçımıza teşekkür ederim."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi

İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi

Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı

Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı

Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi

Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı

Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı